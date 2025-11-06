Il Milan punta Pellegrino del Parma, ma non solo: tutti i nomi per l’attacco di gennaio

Il Milan lo segue con interesse: la società apprezza la combinazione di struttura fisica e margini di crescita. L’idea è inserirlo gradualmente in un progetto tecnico che punta a rinforzare l’organico, soprattutto in attacco. Al momento non ci sono trattative avanzate, ma solo contatti esplorativi e relazioni positive con il Parma, che però ha già fatto sapere di valutare il giocatore come un elemento importante per il futuro. Tradotto: il cartellino è trattabile, ma non sono previsti sconti.