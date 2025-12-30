Lazio, si raffredda la pista Castellanos-Flamengo: Taty non convinto

Tutto faceva pensare che le divergenze sarebbero state appianate e invece la trattativa che avrebbe dovuto portare Taty Castellanos al Flamengo registra una brusca frenata. Non solo lato club, dove il Mengao non si è mai avvicinato alla richiesta da 30 milioni di Lotito, ma anche sul piano della volontà del calciatore: l'attaccante argentino non sarebbe convinto al 100% di lasciare l'Europa. Anche se i brasiliani hanno messo sul piatto uno stipendio praticamente doppio rispetto a quello che Castellanos percepisce attualmente alla Lazio, il calciatore non sarebbe convinto di tornare di già in Sudamerica. Pista che dunque si raffredda, con le percentuali di una permanenza di Castellanos alla Lazio in netta risalita.