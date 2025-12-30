Juve, il Real chiude la porta per Gonzalo Garcia

Una suggestione di mercato che nelle ultime ore stava prendendo piede potrebbe già tramontare. Gonzalo Garcia, attaccante classe 2004 del Real Madrid, era stato accostato alla Juventus per gennaio per ricoprire la casella di vice Yildiz. Un ruolo che, a ben vedere, non calzerebbe a perfezione allo spagnolo, più punta centrale che esterno o trequartista. La trattativa però sembra essere morta sul nascere: dopo aver mandato Endrick in prestito al Lione, Il Real non ha intenzione di privarsi di un altro attaccante. Possibili discorsi su Gonzalo Garcia potranno nascere a giugno: è probabile che i blancos optino per una soluzione "alla Nico Paz" per l'ultimo gioiello della loro cantera: quindi cessione con clausole di futura recompra per non peredere il controllo sul ragazzo.