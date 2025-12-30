Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Juve, il Real chiude la porta per Gonzalo Garcia

30 Dic 2025 - 20:23

Una suggestione di mercato che nelle ultime ore stava prendendo piede potrebbe già tramontare. Gonzalo Garcia, attaccante classe 2004 del Real Madrid, era stato accostato alla Juventus per gennaio per ricoprire la casella di vice Yildiz. Un ruolo che, a ben vedere, non calzerebbe a perfezione allo spagnolo, più punta centrale che esterno o trequartista. La trattativa però sembra essere morta sul nascere: dopo aver mandato Endrick in prestito al Lione, Il Real non ha intenzione di privarsi di un altro attaccante. Possibili discorsi su Gonzalo Garcia potranno nascere a giugno: è probabile che i blancos optino per una soluzione "alla Nico Paz" per l'ultimo gioiello della loro cantera: quindi cessione con clausole di futura recompra per non peredere il controllo sul ragazzo. 

Ultimi video

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:44
La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Roma, ore decisive per Raspadori: i giallorossi attendono il sì dell'Atletico Madrid

La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

Robert Lewandowski, 105 gol

Lewandowski allontana USA e Arabia: "Ho ambizioni molto alte. Barça? Dipende"

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Modric, Hojlund e le riserve di lusso dell'Inter: i più e i (molti) meno del mercato estivo delle big

Mercato ora per ora
Vedi tutti
21:29
Lazio, si raffredda la pista Castellanos-Flamengo: Taty non convinto
20:23
Juve, il Real chiude la porta per Gonzalo Garcia
19:46
Il ct della pallanuoto Campagna svela: "Conte a Napoli si trova bene"
18:26
Dortmund, accelerata per Oscar Bobb: il City può lasciarlo andare se arriva Semenyo
17:05
Terremoto Empoli: esonerati il ds Gemmi e il collaboratore Perna