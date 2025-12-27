Milan-Maignan, prove di rinnovo: offerta da 7 milioni fino al 2030. Inter e Juve alla finestra, bloccato Hugo Souza

A Milanello è tornata grande la speranza di un sì di Maignan, a dir poco deluso dopo ciò che era successo dieci mesi fa ma allo stesso tempo lusingato dalla stima di Allegri e delle rinnovate ambizioni milaniste. Questo non vuol dire che la fumata bianca è scontata, la differenza tra offerta e richiesta rimane, non a caso Tare e Furlani hanno già bloccato Hugo Souza, anche se la prima offerta recapitata è stata rifiutata dal Corinthians.