Allegri, ritorno al passato: di tutto per strappare Gatti alla Juve

A livello tecnico i due giocatori sono differenti, ma l'ex Genoa è un prodotto della cantera bianconera e tornerebbe utile anche per le liste. Insomma, potrebbe non essere una prima scelta dalle parti della Continassa, ma, a differenza di quanto pensa Allegri, che al Milan lo ha fatto giocare con il contagocce, a Spalletti sembrerebbe non dispiacere. D'altro canto, nonostante la profonda "juventinità", Gatti sarebbe contento di ritrovare Allegri, che di fatto lo ha lanciato e con il quale è senza dubbio cresciuto molto. La trattativa, sia chiaro, deve ancora cominciare e su un eventuale tavolo bisognerebbe anche discutere del valore dei giocatori (semplice da decifrare quello di De Winter, appena acquistato dal Milan per 20 milioni, un po' più complessa la situazione di Gatti), ma tutto sommato, se distanza dovesse esserci, non sarebbe così profonda. Resta solo da capire se entrambe le società considereranno lo scambio un affare o se, al contrario, decideranno di evitare la possibilità di rinforzare una diretta concorrente per un posto in zona Champions. Certamente, però, l'affare non sarà tirato per le lunghe. I primi giorni di gennaio, dunque, dovrebbero già dare risposte chiare sulla questione.