Mercato
Milan
MANOVRE ROSSONERE

Allegri, ritorno al passato: di tutto per strappare Gatti alla Juve

Il tecnico livornese ha chiesto espressamente il centrale bianconero al Milan. E Tare sta provando ad accontentarlo

di Alessandro Franchetti
24 Dic 2025 - 17:20

Perso Thiago Silva, cavallo di ritorno che sarebbe stato molto gradito a Massimiliano Allegri e che è invece stato bocciato dalla società, il Milan continua a cercare il difensore giusto per accontentare la richiesta del tecnico livornese. In cima alla lista, da qualche giorno, c'è Federico Gatti, fresco di rinnovo con la Juve fino al 2030 e pedina indispensabile per i bianconeri, sempre alle prese con assenze importanti nel proprio reparto arretrato nonostante l'atteso ritorno in campo di Gleison Bremer. Igli Tare, pur conoscendo le difficoltà dell'operazione, ci sta in ogni caso provando. Repubblica questa mattina parlava di un ipotetico scambio con Samuele Ricci, ma l'operazione, per diversi motivi, sembra complicata anche se è evidente la necessità della Juve di inserire un regista nella rosa di Spalletti. Nelle ultime ore è però spuntato Koni De Winter come possibile pedina di scambio e su questo, a quanto pare, si ragionerà nei prossimi giorni.

A livello tecnico i due giocatori sono differenti, ma l'ex Genoa è un prodotto della cantera bianconera e tornerebbe utile anche per le liste. Insomma, potrebbe non essere una prima scelta dalle parti della Continassa, ma, a differenza di quanto pensa Allegri, che al Milan lo ha fatto giocare con il contagocce, a Spalletti sembrerebbe non dispiacere. D'altro canto, nonostante la profonda "juventinità", Gatti sarebbe contento di ritrovare Allegri, che di fatto lo ha lanciato e con il quale è senza dubbio cresciuto molto. La trattativa, sia chiaro, deve ancora cominciare e su un eventuale tavolo bisognerebbe anche discutere del valore dei giocatori (semplice da decifrare quello di De Winter, appena acquistato dal Milan per 20 milioni, un po' più complessa la situazione di Gatti), ma tutto sommato, se distanza dovesse esserci, non sarebbe così profonda. Resta solo da capire se entrambe le società considereranno lo scambio un affare o se, al contrario, decideranno di evitare la possibilità di rinforzare una diretta concorrente per un posto in zona Champions. Certamente, però, l'affare non sarà tirato per le lunghe. I primi giorni di gennaio, dunque, dovrebbero già dare risposte chiare sulla questione.  

milan
gatti
koni de winter
allegri

17:01
Milan, con Origi 14 mln buttati: il costo per partita, minuti e gol è clamoroso
16:11
L'agente di Dragusin apre all'addio al Tottenham e chiama l'Inter: "Chivu è un amico, magari mi telefona"
15:40
Milan, il retroscena svelato da Rabiot: "Tre anni fa Maignan..."
14:05
Inter, De Vrij seguito dal Barcellona
13:15
City, scatto per Semenyo: Guardiola prova a bruciare la concorrenza