Palace, all in su Brennan Johnson: c'è l'intesa col Tottenham, manca il sì del calciatore

Il Crystal Palace fa sul serio per Brennan Johnson. Le Eagles, secondo quanto riporta l'esperto di mercato David Ornstein, avrebbero trovato l'intesa con il Tottenham per il cartellino del 24enne gallese per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. L'intesa tra i due club è totale, ma manca ancora il via libera definitivo di Johnson, forse non del tutto convinto della destinazione. Sull'attaccante degli Spurs ci sarebbe anche il Bournemouth, ormai rassegnato all'idea di perdere Antoine Semenyo nel mercato di gennaio.