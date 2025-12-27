Milan, Leao in dubbio: altra chance per Nkunku?

Una partita di Coppa Italia e il derby con l'Inter. In quattro mesi abbondanti di stagione Christian Pulisic e Rafa Leao hanno giocato insieme dall'inizio soltanto due partite e la 'maledizione' potrebbe continuare anche domani nel lunch match contro il Verona perché il portoghese, che si è fermato l'8 dicembre a Torino per un risentimento muscolare all'adduttore destro, non è ancora al 100% nonostante gli allenamenti in gruppo della settimana. Ieri il numero 10 ha avvertito un piccolo fastidio e nessuno a Milanello vuole rischiarlo, l'allenamento di oggi sarà decisivo per capire se verrà convocato oppure risparmiato ancora (magari farà chiarezza Allegri nella conferenza delle 14).