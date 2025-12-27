Milan, Leao in dubbio: altra chance per Nkunku?

Il portoghese non è ancora al 100% e col Verona con Pulisic potrebbe giocare ancora il francese, per cui intanto da Istanbul suonano le sirene del mercato...di Marco Mugnaioli
Una partita di Coppa Italia e il derby con l'Inter. In quattro mesi abbondanti di stagione Christian Pulisic e Rafa Leao hanno giocato insieme dall'inizio soltanto due partite e la 'maledizione' potrebbe continuare anche domani nel lunch match contro il Verona perché il portoghese, che si è fermato l'8 dicembre a Torino per un risentimento muscolare all'adduttore destro, non è ancora al 100% nonostante gli allenamenti in gruppo della settimana. Ieri il numero 10 ha avvertito un piccolo fastidio e nessuno a Milanello vuole rischiarlo, l'allenamento di oggi sarà decisivo per capire se verrà convocato oppure risparmiato ancora (magari farà chiarezza Allegri nella conferenza delle 14).
Con Fullkrug che ieri si è allenato in gruppo per la prima volta ma non può ancora essere convocato (il mercato inizia il 2 gennaio, ndr), contro i gialloblù il compagno di attacco di Capitan America sarà quindi con ogni probabilità ancora Christopher Nkunku, pagato 37 milioni in estate ma finora la più grande delusione di questo avvio di stagione del Milan (un gol e un assist). L'ex Chelsea in questi mesi non ha affatto convinto e dalle parti di via Aldo Rossi si starebbe seriamente cominciando a valutare la sua posizione, che come riporta La Repubblica sarebbe sempre più in bilico che dalla Turchia per lui risuonano le sirene del mercato.
Dalla Turchia e più precisamente da Istanbul, dove secondo quanto rivela il quotidiano Galatasaray e Fenerbahce sarebbero sulle tracce del francese e sarebbero pronte a investire "soldi veri" (no scambi o prestiti con diritto), con il club di Icardi (che potrebbe lasciare la Turchia) che cerca una punta e sarebbe in vantaggio su quello di Domenico Tedesco. Per cedere Nkunku a gennaio il Milan vorrebbe 35 milioni di euro, cifra che permetterebbe comunque al club rossonero di registrare una piccola plusvalenza dopo appena 6 mesi di contratto, e per questo Tare negli ultimi giorni ha preso contatti anche con alcuni club arabi della Saudi Pro League.
Se si concretizzasse l'uscita di Nkunku, il Milan dovrebbe poi comprare un altro attaccante e al momento in cima alla lista delle preferenze c'è Gabriel Jesus dell'Arsenal, ma il club continua a monitorare anche Franculino.