Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
MANOVRE ROSSONERE

Milan, prima proposta scritta per Hugo Souza: no di Corinthians e giocatore

Il futuro di Maignan resta in bilico e il club rossonero si muove per la successione

di Marco Mugnaioli
25 Dic 2025 - 19:04

A pochi giorni dall'inizio della sessione invernale del mercato le manovre in casa Milan sono già cominciate. Come riporta Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, le voci che negli ultimi giorni sono rimbalzate dal Brasile sarebbero reali e concrete: il Diavolo avrebbe fatto una proposta scritta al Corinthians per Hugo Souza, portiere brasiliano classe '99 che è stato tra i protagonisti dell'ultima stagione del club di San Paulo, chiusa in trionfo con la vittoria della Coppa di Brasile e del campionato Paulista. 

Leggi anche

Allegri concede il Natale in famiglia, Leao verso una maglia da titolare con il Verona

Il club rossonero continua a voler risolvere positivamente la vicenda che riguarda il contratto di Mike Maignan, che fra poche settimane sarà libero firmare a zero per qualsiasi club, ma se la firma non dovesse arrivare la dirigenza non vuole farsi trovare impreparata e per questo avrebbe presentato un'offerta scritta al club brasiliano che però sarebbe stata respinta sia dal Corinthians che dal calciatore.

Il Corinthians ritiene infatti che in questo momento il valore di Hugo Souza sia superiore alla proposta fatta dal Milan, ma soprattutto il portiere verdeoro, che ha il contratto in scadenza nel 2028, vorrebbe restare al Corinthians almeno fino al Mondiale e poi dopo, eventualmente, concentrarsi su una nuova avventura. 

Leggi anche

Allegri, ritorno al passato: di tutto per strappare Gatti alla Juve

milan
mercato
maignan

Ultimi video

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

I più visti di Milan

Fullkrug sceglie la 9, ma attende il West Ham: manca il nulla osta per allenarsi

Allegri, ritorno al passato: di tutto per strappare Gatti alla Juve

Milan, in arrivo anche Andrej Kostic: trattativa in chiusura per l'attaccante classe 2007

A.A.A. acquirente cercasi: il Milan mette Nkunku sul mercato. Intanto Fullkrug fa le visite mediche

Milan-Origi, ora è davvero finita: firmata la risoluzione del contratto

Milan, chi è Hugo Souza: il gigante brasiliano che ha riportato trofei al Corinthians

Mercato ora per ora
Vedi tutti
19:01
Milan, offerta per Hugo Souza: ma il Corinthians dice no
JACK RASPADORI 2025 - OGGI
17:36
I media spagnoli: l'Atletico avvisa la Roma, per Raspadori servono 22 mln
15:15
Al via il mercato invernale, dal 2 gennaio un mese per i sogni dei tifosi
14:56
Juve, cena di Natale senza Vlahovic
13:39
Becao torna in Italia? Tre squadre sull'ex Udinese