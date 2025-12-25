Milan, prima proposta scritta per Hugo Souza: no di Corinthians e giocatore

A pochi giorni dall'inizio della sessione invernale del mercato le manovre in casa Milan sono già cominciate. Come riporta Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, le voci che negli ultimi giorni sono rimbalzate dal Brasile sarebbero reali e concrete: il Diavolo avrebbe fatto una proposta scritta al Corinthians per Hugo Souza, portiere brasiliano classe '99 che è stato tra i protagonisti dell'ultima stagione del club di San Paulo, chiusa in trionfo con la vittoria della Coppa di Brasile e del campionato Paulista.