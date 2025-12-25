Milan, prima proposta scritta per Hugo Souza: no di Corinthians e giocatore

Il futuro di Maignan resta in bilico e il club rossonero si muove per la successionedi Marco Mugnaioli
A pochi giorni dall'inizio della sessione invernale del mercato le manovre in casa Milan sono già cominciate. Come riporta Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, le voci che negli ultimi giorni sono rimbalzate dal Brasile sarebbero reali e concrete: il Diavolo avrebbe fatto una proposta scritta al Corinthians per Hugo Souza, portiere brasiliano classe '99 che è stato tra i protagonisti dell'ultima stagione del club di San Paulo, chiusa in trionfo con la vittoria della Coppa di Brasile e del campionato Paulista.
Il club rossonero continua a voler risolvere positivamente la vicenda che riguarda il contratto di Mike Maignan, che fra poche settimane sarà libero firmare a zero per qualsiasi club, ma se la firma non dovesse arrivare la dirigenza non vuole farsi trovare impreparata e per questo avrebbe presentato un'offerta scritta al club brasiliano che però sarebbe stata respinta sia dal Corinthians che dal calciatore.
Il Corinthians ritiene infatti che in questo momento il valore di Hugo Souza sia superiore alla proposta fatta dal Milan, ma soprattutto il portiere verdeoro, che ha il contratto in scadenza nel 2028, vorrebbe restare al Corinthians almeno fino al Mondiale e poi dopo, eventualmente, concentrarsi su una nuova avventura.