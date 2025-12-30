Logo SportMediaset

Mercato

Il ct della pallanuoto Campagna svela: "Conte a Napoli si trova bene"

30 Dic 2025 - 19:46

"Con Antonio Conte è nata un'amicizia, quando era agli inizi come allenatore della Juventus ed è rimasta intatta negli anni, anche quando ha allenato altre squadre. Sono tutt'ora amico di Conte, mi ha fatto piacere la sua visita, abbiamo fatto una bellissima chiacchierata e trascorso una bella serata. Guardo con grande piacere il Napoli. Conte mi ha raccontato un aneddoto di quando era alla Juventus: quando arrivava più rilassato, Bonucci si allenava male e quindi ha capito di dover arrivare sempre arrabbiato". Così il ct del Settebello Sandro Campagna racconta ai microfoni di Radio Crc la visita del tecnico del Napoli alla piscina Scandone per assistere all'amichevole tra gli azzurri della pallanuoto e il Montenegro. "Conte l'ho trovato bene, a Napoli si trova benissimo. Mi ha detto che le emozioni che ha provato l'anno scorso vincendo lo scudetto sono state incredibili. Anche vincendo la Supercoppa - ha aggiunto - mi ha detto che la gente ti fa arrivare la propria gioia e contentezza per la vittoria di un trofeo. Lui quando vince è sempre contento e qui ha trovato un feedback diverso: una fame di vittoria ed un modo di festeggiare che apprezza molto".

