San Siro: rogito firmato, ma la Procura apre un'inchiesta sul bando

La storia di San Siro
© italyphotopress
© italyphotopress
Dopo l'acquisto di San Siro da parte di Inter e Milan, la Procura di Milano indaga per "turbata libertà". Sospetti sul bando comunale "su misura"di Stefano Fiore
Da ieri, lo stadio di San Siro e le aree limitrofe sono ufficialmente di proprietà di Inter e Milan, un passaggio che ha evitato lo scatto del vincolo sul secondo anello, fissato per il 10 novembre. Tuttavia, mentre i club esultano, il raggiungimento dell'obiettivo rischia di essere oscurato da una nuova inchiesta. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo ipotizzando che l’intera operazione sia avvenuta sulla base di un bando indetto dal Comune di Milano, redatto "su misura" per favorire le due società.
I magistrati, coordinati dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano, stanno indagando per «turbata libertà del procedimento di scelta del contraente». L'inchiesta è partita dalla testimonianza del producer musicale Claudio Trotta (tra i fondatori del comitato "Sì Meazza" per il non abbattimento dell'impianto), che sostiene di essere stato escluso dalla partita su San Siro, che nei suoi piani sarebbe potuto diventare un polo musicale primario.
L'avviso pubblico lanciato dal Comune il 24 marzo 2025 invitava a presentare "proposte migliorative" entro il 30 aprile, con una scadenza fissata a soli 37 giorni dalla pubblicazione. L'accusa è che questo breve lasso temporale, unito a parametri stringenti, abbia di fatto escluso altri potenziali competitor per un’area così vasta, rendendo l'operazione "puramente speculativa".
Ieri mattina, gli inquirenti – l'indagine è affidata ai pm Paolo Filippini, Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi – hanno sentito Trotta il quale avrebbe messo a verbale di non aver potuto partecipare all'avviso di interesse pubblico tra fine marzo e aprile, definendolo "non nemmeno un bando", ma un’operazione di speculazione immobiliare per la vendita ai club già confezionata.
Trotta ha raccontato di essersi interfacciato più volte con il sindaco Giuseppe Sala e i dirigenti di Palazzo Marino fin dal 2019, proponendo un progetto alternativo di "ristrutturazione e futura gestione dello stadio" che avrebbe potuto mantenere l'impianto in piedi "con o senza le squadre".
Nonostante l'inchiesta sia in corso, sia dal lato del Comune che dai club filtra tranquillità. Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha minimizzato la situazione definendola «un venticello» e non una "tempesta giudiziaria".
© italyphotopress
© italyphotopress