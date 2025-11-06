San Siro: rogito firmato, ma la Procura apre un'inchiesta sul bando

Da ieri, lo stadio di San Siro e le aree limitrofe sono ufficialmente di proprietà di Inter e Milan, un passaggio che ha evitato lo scatto del vincolo sul secondo anello, fissato per il 10 novembre. Tuttavia, mentre i club esultano, il raggiungimento dell'obiettivo rischia di essere oscurato da una nuova inchiesta. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo ipotizzando che l’intera operazione sia avvenuta sulla base di un bando indetto dal Comune di Milano, redatto "su misura" per favorire le due società.