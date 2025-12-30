L'Al Hilal libera Cancelo: offerto anche a club di Serie A

L'avventura di Joao Cancelo in Arabia Saudita con l'Al Hilal potrebbe già essere terminata. Il portoghese è ai ferri corti con il club saudita e potrebbe essere liberato a zero già nella prossima finestra di mercato. Il suo agente, Jorge Mendes, ha già iniziato a offrirlo a diverse sqaudra, alcune anche della Serie A. Il vero ostacolo è rappresentato dallo stipendio percepito dall'ex Juve e Inter: diccicile che un club italiano possa soddisfare le sue richieste, a meno che lo stesso Cancelo non decida di fare un sacrificio per tornare in Serie A.