Milan-Nkunku, una doppietta per dirsi addio: Tedesco lo vuole al Fenerbahce

I turchi si sarebbero fatti avanti per il francese con un'offerta "allettante". E adesso Tare inizia a pensare al sostitutodi Alberto Gasparri
Nemmeno il tempo di conquistare San Siro con una doppietta scacciacrisi, che Christopher Nkunku potrebbe già lasciare il Milan. Il discusso francese, acquistato in estate per rinforzare il reparto offensivo rossonero, è finito nel mirino del Fenerbahce. I turchi si sarebbero fatti avanti con un'offerta definita "allettante", tanto che il club di via Aldo Rossi ci starebbe pensando perché rientrerebbe della spesa fatta solo pochi mesi fa per l'ex Chelsea (una quarantina di milioni tra parte fissa e bonus). A volerlo sarebbe il tecnico Domenico Tedesco, che lo aveva lanciato ai tempi del Lipsia.
Detto che l'arrivo di Fullkrug avrebbe di per se coperto il buco in attacco, una eventuale partenza di Nkunku spingerebbe il Milan a tornare sul mercato per non ritrovarsi nella medesima situazione delle ultime settimane. Le opzioni al momento sono varie e numerose. Si va dal talento dell'Angers, Sidiki Cherif, all'usato sicuro Mauro Icardi, prossimo al lasciare il Galatasaray, passando per Darwin Nunez, oggi all'Al-Hilal di Inzaghi, e Jean Philippe-Mateta del Crystal Palace. Tutti con pro e contro da valutare se davvero il Fenerbahce dovesse spingere sull'acceleratore per Nkunku.