Milan, non solo Mateta: fatta per Cissè, baby gioiello del Verona. E si cercano occasioni per la difesa

L'esterno classe 2006 ha messo in mostra numeri e giocate importanti in questa prima metà di stagione disputata in prestito al Catanzaro dove ha messo a referto 6 gol e 1 assist. Rendimento e giocate che avevano attirato l'interesse di un club molto attento ai giovani talenti come il Psv Eindhoven. Gli olandesi avevano un'intesa totale sia con il ragazzo che con il Verona per una cifra intorno ai 7 milioni di euro. Poi però l'inserimento fulmineo del Milan ha fatto saltare il banco: il punto chiave nella trattativa è stata la disponibilità dei rossoneri a lasciare Cissè al Catanzaro fino a fine stagione. La trattativa con il Psv si era arenata proprio su questo punto: i calabresi chiedevano un indennizzo di circa 1,5 milioni per interrompere anzitempo il prestito dell'esterno classe 2006. Il Verona non voleva spingersi oltre i 500mila euro. Così i rossoneri hanno avuto modo di inserirsi per un talento che ha davvero impressionato in questa prima parte di stagione.