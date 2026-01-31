Milan, non solo Mateta: fatta per Cissè, baby gioiello del Verona. E si cercano occasioni per la difesa
Non solo il centravanti, i rossoneri hanno chiuso per il talentuoso esterno del 2006 e cercano anche un centrale per puntellare il pacchetto arretrato
Un finale di mercato frenetico in casa Milan. I vertici rossoneri in questi ultimi giorni di gennaio si stanno muovendo su più tavoli per provare a rinforzare la rosa a disposizione di Max Allegri. Mentre cresce l'ottimismo per l'affaire Mateta, Tare e Furlani stanno portando avanti anche altre operazioni. Per esempio quella legata al baby gioiello del Verona Alphadjo Cissè.
L'esterno classe 2006 ha messo in mostra numeri e giocate importanti in questa prima metà di stagione disputata in prestito al Catanzaro dove ha messo a referto 6 gol e 1 assist. Rendimento e giocate che avevano attirato l'interesse di un club molto attento ai giovani talenti come il Psv Eindhoven. Gli olandesi avevano un'intesa totale sia con il ragazzo che con il Verona per una cifra intorno ai 7 milioni di euro. Poi però l'inserimento fulmineo del Milan ha fatto saltare il banco: il punto chiave nella trattativa è stata la disponibilità dei rossoneri a lasciare Cissè al Catanzaro fino a fine stagione. La trattativa con il Psv si era arenata proprio su questo punto: i calabresi chiedevano un indennizzo di circa 1,5 milioni per interrompere anzitempo il prestito dell'esterno classe 2006. Il Verona non voleva spingersi oltre i 500mila euro. Così i rossoneri hanno avuto modo di inserirsi per un talento che ha davvero impressionato in questa prima parte di stagione.
DIFESA, OCCASIONE CERCASI
Il Milan in questi ultimi giorni di mercato vorrebbe anche aggiungere un altro difensore centrale. L'idea sarebbe quella di cercare un'occasione last minute. Nelle ultime ore due nomi in particolare hanno preso quota: Jose Gimenez dell'Atletico Madrid e Axel Disasi del Chelsea. Se per il primo si tratta più di un apprezzamento che di una reale operazione (Gimenez è una bandiera dei Colchoneros ed è difficile pensare che lasci Madrid dopo 13 anni negli ultimi giorni del mercato di riparazione), per il francese dei Blues la strada sembra più percorribile. Con l'arrivo di Rosenior sulla panchina dei londinesi, il centrale, dopo un lungo periodo con la seconda squadra, è stato reintegrato in rosa. La sua uscita però è tutt'altro che da escludere: Disasi potrebbe essere la classica operazione da fine mercato. Il Chelsea però non potrà lasciarlo partire in prestito, avendo terminato gli slot: nel caso i rossoneri dovrebbero acquistare il classe '98 a titolo definitivo.