Milan, scatto per Mateta: bloccato per giugno, può arrivare anche subito
Con un blitz a Londra i rossoneri hanno prenotato il gigante francese: affare da oltre 30 miloni con il Palace. Per anticipare l'affare serve l'uscita di Nkunku e un acquisto dei londinesi
Niclas Füllkrug potrebbe non essere l'unico rinforzo in attacco del Milan in questa sessione di mercato. I rossoneri infatti, grazie un blitz a Londra nella notte, sono a un passo da Jean-Philippe Mateta, centravanti del Crystal Palace. L'accordo con il club inglese per la prossima estate è stato raggiunto intorno ai 30 milioni di euro. Intesa di massima anche con il calciatore per un ingaggio da 3/3,5 milioni l'anno più bonus per tre stagioni.
Milan, Mateta già a gennaio?
Attenzione però alle tempistiche: ci potrebbe essere perfino uno spiraglio per vedere Mateta in rossonero già in questi ultimi giorni di gennaio, previo pagamento di ulteriori 5 milioni (la cifra totale sarebbe dunque di 35 milioni). Servono due condizioni perché questo accada. Innanzitutto il Palace prima di cedere il suo attaccante principe (38 gol nelle ultime due stagioni e mezzo) vuole un sostituto. E anche in questo senso le tessere del puzzle sembrano andare al loro posto: dopo i problemi sull'affare Strand Larsen, attaccante del Wolverhampton con un passato nelle giovanili del Milan, il Palace è molto vicino a Evan Guessand dell'Aston Villa. Per questo le possibilità di vedere subito Mateta a Milano crescono di ora in ora: l'attaccante non è stato convocato per la sfida di domenica in casa del Nottingham Forest. Un ulteriore segnale che la trattativa sta entrando nel vivo.
Nkunku, c'è la Roma
E poi c'è da capire la situazione relativa a Christopher Nkunku, visto che i rossoneri vorrebbero prendere subito Mateta liberando uno slot in attacco. Il francese piaceva al Fenerbahce che però sta virando con forza su Lookman. La pista più calda per l'uscita dell'ex Chelsea è quella che porta alla Roma: i giallorossi sono a caccia di un esterno/seconda punta di qualità e, viste le difficoltà per arrivare Carrasco e Sulemana, Christo potrebbe rappresentare la giusta occasione di mercato.
Nkunku non ha mai davvero aperto alla possibilità di lasciare l'Italia e il Milan già a gennaio, magari la prospettiva di restare in Serie A e di rilanciarsi nella Capitale potrebbe fargli cambiare idea. Pista da seguire da qui a fine mercato ma il patto tra Mateta e il Diavolo sembra ben solido: che sia oggi o tra 6 mesi, il suo futuro si tinge sempre più di rossonero.