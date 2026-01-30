Milan, scatto per Mateta: bloccato per giugno, può arrivare anche subito

Attenzione però alle tempistiche: ci potrebbe essere perfino uno spiraglio per vedere Mateta in rossonero già in questi ultimi giorni di gennaio, previo pagamento di ulteriori 5 milioni (la cifra totale sarebbe dunque di 35 milioni). Servono due condizioni perché questo accada. Innanzitutto il Palace prima di cedere il suo attaccante principe (38 gol nelle ultime due stagioni e mezzo) vuole un sostituto. E anche in questo senso le tessere del puzzle sembrano andare al loro posto: dopo i problemi sull'affare Strand Larsen, attaccante del Wolverhampton con un passato nelle giovanili del Milan, il Palace è molto vicino a Evan Guessand dell'Aston Villa. Per questo le possibilità di vedere subito Mateta a Milano crescono di ora in ora: l'attaccante non è stato convocato per la sfida di domenica in casa del Nottingham Forest. Un ulteriore segnale che la trattativa sta entrando nel vivo.