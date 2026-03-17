Cremonese, Nicola a rischio: Giampaolo in pole per sostituirlo

17 Mar 2026 - 22:15
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In casa Cremonese continuano a tenere banco le valutazioni sul futuro di Davide Nicola. La panchina dell'ex tecnico, tra le altre, di Cagliari ed Empoli, è più calda che mai dopo la doppia sconfitta con Lecce e Fiorentina, due dirette concorrenti nella lotta salvezza, hanno spinto la dirigenza del club lombardo a profonde riflessioni sulla posizione di mister Nicola. In caso di esonero, il favorito per la panchina della Cremonese sarebbe Marco Giampaolo. L'ex allenatore del Milan nella passata stagione è stato artefice della salvezza del Lecce. 

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