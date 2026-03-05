Real Madrid, terzo assalto ad Allegri: il piano con Modric e il fattore Rabiot

Non c'è due senza tre: il Real Madrid proverà ancora a convincere Massimiliano Allegri ad accettare la panchina dei Blancos, dopo i no del 2019 e del 2021. L'allenatore toscano si trova bene al Milan, è in linea coi programmi societari e non a caso la dirigenza è molto contenta del suo operato come confermato da Max alla vigilia del match contro la Cremonese: "C'è totale sintonia". Però il Real è il Real ed è umano riflettere sopra una proposta così importante, cosa che Allegri farà a fine stagione.