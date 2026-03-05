la proposta

Real Madrid, terzo assalto ad Allegri: il piano con Modric e il fattore Rabiot

Il Real Madrid non molla Allegri: da Modric nello staff a Rabiot in campo, ecco le possibili condizioni di Max

05 Mar 2026 - 09:08
Non c'è due senza tre: il Real Madrid proverà ancora a convincere Massimiliano Allegri ad accettare la panchina dei Blancos, dopo i no del 2019 e del 2021. L'allenatore toscano si trova bene al Milan, è in linea coi programmi societari e non a caso la dirigenza è molto contenta del suo operato come confermato da Max alla vigilia del match contro la Cremonese: "C'è totale sintonia". Però il Real è il Real ed è umano riflettere sopra una proposta così importante, cosa che Allegri farà a fine stagione.

Cosa chiede Allegri al Real

 Secondo Tuttosport, però, il tecnico rossonero informalmente avrebbe già messo due paletti inderogabili nel caso approfondisse i discorsi con Florentino Perez. Il primo risponde al nome di Luka Modric, con cui ha legato subito a Milano e che porterebbe con sé a Madrid, non in veste di giocatore ma di collaboratore nel suo staff: una figura fondamentale che farebbe da ponte tra passato e presente.

Fattore Rabiot

 E poi Adrien Rabiot, il pupillo avuto alla Juventus e che ha chiesto con forza anche la scorsa estate, quando è stato acquistato dal Marsiglia. Anche se resterebbe da capire come inserirlo in un reparto che conta già Bellingham, Valverde, Tchouameni, Guler e Camavinga.

