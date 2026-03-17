Atalanta, proposto il rinnovo del contratto a Palladino che prende tempo: la situazione

L'Atalanta crede fortemente in Raffaele Palladino tanto da avergli proposto il rinnovo del contratto. Contratto che sarebbe stato esteso fino al 2029, ossia due anni in più rispetto alla scadenza pattuita in precedenza, ossia il 2027. L'incontro, andato in scena nella giornata di lunedì, fa sapere Andrea Losapio, è stato interlocutorio: l'ex tecnico della Fiorentina ha preso tempo davanti alla proposta dei Percassi, vogliosi di dare un segnale di continuità al nuovo progetto. Se ne riparlerà più avanti, con Palladino che ha intenzione di valutare per bene cosa fare del suo futuro.