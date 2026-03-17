Pio Esposito, parla l'agente: "L'Arsenal? Sarà il futuro dell'Inter per i prossimi 10 anni"

"L'Arsenal su Pio Esposito? Sta bene all’Inter, è innamorato dell'Inter e sarà il futuro dei nerazzurri per i prossimi 10 anni". L'agente dell'attaccante Mario Giuffredi spegne le voci di mercato intorno al giovane nerazzurro. "Lui come Vieri? A me non piacciono gli accostamenti, soprattutto quando i giocatori sono giovani - ha detto a Radio Crc - Pio Esposito deve se stesso e sviluppare un suo modo di giocare personale. Quando si fanno degli accostamenti, si creano delle aspettative che non servono a niente".