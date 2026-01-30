Milan, gli agenti di Maignan in sede: ultimi dettagli e poi la firma sul rinnovo

Dopo le tensioni dei mesi scorsi e il riavvicinamento delle ultime settimane, è finalmente arrivato il momento del rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Gli agenti del portiere francese, infatti, si sono presentati nella sede rossonera di via Aldo Rossi per formalizzare gli ultimi dettaglio del contratto che lo legherà al Diavolo fino al 20230, con opzione anche per la stagione successiva. Sul piatto uno stipendio salito fino a 5 milioni di euro più bonus all'anno. La firma dovrebbe arrivare nelle prossime ore, prima della chiusura del mercato invernale.