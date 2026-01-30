Milan, gli agenti di Maignan in sede: ultimi dettagli e poi la firma sul rinnovo
Ormai definito l'accordo con il portiere francese, che resterà in rossonero fino al 2030di Alberto Gasparri
Dopo le tensioni dei mesi scorsi e il riavvicinamento delle ultime settimane, è finalmente arrivato il momento del rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Gli agenti del portiere francese, infatti, si sono presentati nella sede rossonera di via Aldo Rossi per formalizzare gli ultimi dettaglio del contratto che lo legherà al Diavolo fino al 20230, con opzione anche per la stagione successiva. Sul piatto uno stipendio salito fino a 5 milioni di euro più bonus all'anno. La firma dovrebbe arrivare nelle prossime ore, prima della chiusura del mercato invernale.
Insomma, passata la paura di perderlo a zero, la dirigenza e i tifosi milanisti possono finalmente tirare un sospiro di sollievo e guardare al futuro con quello che oggi è il miglior portiere della Serie A. Che con le sue parate potrebbe permettere alla squadra di Allegri, fondamentale protagonista nella decisione di "Magic Mike" di rimanere a Milano, di lottare sino alla fine con l'Inter per lo scudetto.