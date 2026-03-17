Barcellona, Laporta ricomincia da Flick: vicino il rinnovo fino al 2028

Joan Laporta ha blindato Hansi Flick alla guida del Barcellona fino al 2028, annunciando un accordo imminente per dare stabilità immediata al nuovo corso blaugrana appena uscito dalle urne. Il presidente eletto, che si insedierà ufficialmente il 1° luglio, ha confermato ai microfoni di RAC1 la volontà di estendere il contratto del tecnico tedesco, sottolineando come "la sintonia con Flick sia fondamentale per dimostrare che il club sta vincendo".