Milan su Petar Stanic: l'identikit del capocannoniere dell'Europa League

È nato in Serbia, ha un passaporto croato, si è affermato in Bulgaria. E nell’immediato futuro i suoi gol potrebbero fare molto comodo al Milan. Petar Stanic è entrato con decisione nella lista dei possibili rinforzi per il club rossonero, in perfetto stile Tare: nome ancora poco pubblicizzato, mercato alternativo, buona possibilità di spendere il giusto. Sabato scorso è stato visto dal vivo da uno scout del Milan alla Huvepharma Arena. Non ha deluso, perché ha segnato per la sua squadra, il Ludogorets, contro il Cska Sofia.