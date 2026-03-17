Catania, ora è ufficiale: Viali è il nuovo tecnico

William Viali è il nuovo allenatore del Catania. Sostituisce l'esonerato Domenico Toscano sulla panchina degli etnei. L'ufficializzazione della nomina è fatta dalla società sui social sottolineando che il neo tecnico rossazzurro ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2027. Con Viali approda al Catania anche l'allenatore in seconda Marcello Cottafava. Ad entrambi, si legge sul sito ufficiale degli etnei, "l'augurio di buon lavoro da parte del Presidente Rosario Pelligra e della società in tutte le sue componenti". Il nuovo allenatore del Catania sarà presentato ufficialmente domani, mercoledì 18 marzo, alle 11 in sala stampa. La conferenza sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube Catania Fc e sulla pagina Facebook ufficiale.