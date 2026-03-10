MANOVRE ROSSONERE

André strizza l'occhio al Diavolo: "Andare al Milan sarebbe un sogno". Ma il Benfica tenta il sorpasso

Il centrocampista brasiliano classe 2006 sembrava vicinissimo ai rossoneri prima che il presidente del Corinthians bloccasse l'operazione. I portoghesi provano l'inserimento

10 Mar 2026 - 17:16
Il suo passaggio al Milan sembrava questione di dettagli, poi il dietrofront che ha fatto infuriare i vertici rossoneri (che infatti minacciano il ricorso alla Fifa). Oggi però l'operazione André sembra essere in stand-by: il presidente del Corinthians, Omar Stabile, ha bloccato tutto dopo il parere contrario del tecnico Dorival Junior, che ha addirittura minacciato le dimissioni.

I rossoneri erano arrivati a un passo dal chiudere l'operazione per 13/14 milioni totali prima che l'ex ct della Selecao facesse intendere al numero uno del club che la cifra da incassare per il centrocampista classe 2006 sarebbe potuta essere ben più alta. E infatti adesso dal Brasile sostengono che sul giocatore si sia fiondato il Benfica, pronto a versare nelle casse del Corinthians una ventina di milioni.

André però la sua scelta l'avrebbe già fatta come si capisce chiaramente da quanto dichiarato al portale GloboEsporte: "Sono molto calmo. La mia concentrazione è al 100% qui al Corinthians". Poi però la dichiarazione che presta il fianco al rossonero: "Se andassi al Milan vivrei un sogno. Ma anche giocare il Corinthians è un sogno che ho sempre avuto fin da bambino, ancora di più da professionista". 

