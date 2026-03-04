Milan, attento: il Real Madrid tenta l'ennesimo assalto ad Allegri per giugno

Nei giorni scorsi si erano sparse indiscrezioni su un una situazione non più idilliaca tra Massimiliano Allegri e la dirigenza del Milan. Si era parlato di alcune frizioni legate a promesse non mantenute sul mercato e alla mancata chiarezza su quale anima prevalga ai vertici rossoneri: quella tecnica, legata all'allenatore e al direttore sportivo Tare, e quella finanziaria che fa capo all'amministratore delegato Giorgio Furlani. Tra ipotesi e batti e ribatti a colpi di reel sui social, si è avanzata l'ipotesi che Max, pur trovandosi bene a Milanello e dintorni, non considerasse più certo il suo futuro in rossonero. O meglio, che avesse bisogno di maggiore chiarezza per programmare la prossima stagione.