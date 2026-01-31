MANOVRE ROSSONERE

Milan, Mateta operazione bloccata: manca il via libera del Crystal Palace

Il club inglese non sta trovando un sostituto per l'attaccante francese, che si sfoga sui social…

di Marco Mugnaioli
31 Gen 2026 - 20:04
Quando tutto sembrava ormai fatto, si registra una brusca frenata nell'operazione Milan-Mateta. Grazie a un blitz a Londra, i rossoneri avevano trovato l'accordo con il Crystal Palace per una cifra intorno ai 35 milioni di euro e con il giocatore per un contratto da 3/3,5 milioni l'anno più bonus per tre stagioni, ma a pochi metri dal traguardo il club inglese ha bloccato tutto perché  non sta trovando un sostituto per l'attaccante francese. Strand Larsen, attaccante del Wolverhampton, sembrava molto vicino, ma l'operazione si è bloccata sui dettagli finali degli scambi di documenti e i rapporti tra i due club si sono un po’ irrigiditi.

Una situazione che ha fatto andare su tutte le furie il giocatore, che negli ultimi giorni aveva chiaramente espresso la sua volontà di trasferirsi a Milano parlando sia con la società, sia con l'allenatore. L'attaccante francese, che non è stato convocato per la gara di domani contro il Nottingham e il cui procuratore è a Milano in queste ore, si è sfogato sui social con un post muto e un emoticon molto esplicita... 

Trattativa tramontata quindi? Non proprio perché gli accordi tra i due club e tra Milan e giocatore ci sono, ma per dare il via libera alla sua partenza il Crystal Palace deve prima comprare un altro attaccante e alla fine del mercato mancano ormai poche ore. Il club inglese potrebbe riaprire la trattativa con il Wolverhampton per Larsen oppure andare su un altro centravanti, ma il tempo a disposizione è ormai poco. Mateta lo sa e infatti sbuffa...

Milan-Maignan, arriva anche l'ufficialità: il portiere sarà rossonero fino al 2031

