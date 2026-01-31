Milan, Mateta operazione bloccata: manca il via libera del Crystal Palace

Una situazione che ha fatto andare su tutte le furie il giocatore, che negli ultimi giorni aveva chiaramente espresso la sua volontà di trasferirsi a Milano parlando sia con la società, sia con l'allenatore. L'attaccante francese, che non è stato convocato per la gara di domani contro il Nottingham e il cui procuratore è a Milano in queste ore, si è sfogato sui social con un post muto e un emoticon molto esplicita...