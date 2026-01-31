MANOVRE ROSSONERE

Milan, adesso è anche ufficiale: Maignan ha firmato il rinnovo di contratto

Il portiere francese si lega al club rossonero sino al 2031, ingaggio da 5 milioni di euro più 2 di bonus

31 Gen 2026 - 18:52
videovideo

È finalmente arrivato il giorno della firma: Mike Maignan si è infatti presentato questo pomeriggio nella sede del Milan per siglare il rinnovo di contratto. Il portiere francese ha raggiunto il ds Igli Tare e il dg Giorgio Furlani per la ratifica del prolungamento che lo legherà al club rossonero sino al 2031, con un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione più 2 di bonus, diventando così il giocatore più pagato della rosa insieme a Rafael Leao. Nel tardo pomeriggio è arrivata anche l'ufficialità da parte della società di via Aldo Rossi.

Leggi anche

Milan, non solo Mateta: fatta per Cissè, baby gioiello del Verona. E si cercano occasioni per la difesa

Il comunicato -  "AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Mike Maignan fino al 30 giugno 2031. Arrivato in rossonero nell'estate del 2021, Mike si è subito affermato come uno dei punti di riferimento del gruppo, distinguendosi per leadership, affidabilità e spirito di sacrificio, fino a diventare Capitano e figura centrale della squadra. Una crescita costante che lo ha portato anche a diventare un pilastro della Nazionale francese. Con la maglia rossonera, Maignan ha collezionato 188 presenze ed è stato tra i protagonisti della conquista dello Scudetto nella stagione 2021/22 e della Supercoppa Italiana 2024, traguardi di un percorso personale costruito nel tempo con dedizione, responsabilità e un profondo senso di appartenenza ai colori rossoneri. A livello individuale, è stato eletto miglior portiere della Serie A nella stagione 2021/22".

Il Milan e Mike Maignan rafforzano così il loro legame, con l'obiettivo di continuare a scrivere insieme nuove pagine di storia rossonera.

La firma di oggi mette così fine a una lunga telenovela che la scorsa estate aveva portato Maignan a un passo dall'addio. Il prolungamento attuale, frutto del lavoro di Tare, consolida il progetto tecnico anche grazie al forte pressing di Massimiliano Allegri, che ha da sempre considerato il portiere francese l'inamovibile pilastro della difesa rossonera.

Leggi anche

Milan-Como in concomitanza con la Champions: si gioca mercoledì 18 febbraio

milan
maignan
rinnovo
contratto

Ultimi video

01:33
Il mercato dei ritorni

Da Kolo Muani a Perisic: le ultime di mercato di Inter e Juve

00:33
MCH MAIGNAN IN SEDE 31/1 MCH

Maignan in sede per firmare il rinnovo col Milan

01:00
MCH PRZYBOREK LAZIO A FIUMICINO MCH

Przyborek sbarca a Fiumicino: le prime immagini del nuovo acquisto della Lazio

01:30
Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

01:44
Il Milan prenota Mateta, Inter si allontana Perisic

Il Milan prenota Mateta, Inter si allontana Perisic

01:46
Mercato Juve, difficile il ritorno di Kolo Muani, idea Norton-Cuffy da "rubare" all'Inter

Mercato Juve, difficile il ritorno di Kolo Muani, idea Norton-Cuffy da "rubare" all'Inter

01:00
Calciomercato live

Mercato: De Zerbi resta a Marsiglia, per ora almeno

01:31
Calciomercato live

Mercato: Lookman stavolta se ne va

01:39
Calciomercato live

Mercato: Kolo Muani-Juve, il problema è il Tottenham

01:45
Calciomercato live

Mercato: Milan scatenato, bloccato Mateta

01:25
Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

01:20
Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

00:50
Juve-Kolo Muani alla volata finale

Juve-Kolo Muani alla volata finale

01:16
Insigne-Pescara, le cifre

Insigne-Pescara, le cifre

01:32
Nicolussi al Parma

Nicolussi al Parma

01:33
Il mercato dei ritorni

Da Kolo Muani a Perisic: le ultime di mercato di Inter e Juve

I più visti di Milan

Milan, Mateta è vicinissimo: a breve si può chiudere. E Nkunku può restare

Milan, non solo Mateta: fatta per Cissè, baby gioiello del Verona. E si cercano occasioni per la difesa

Milan, in attesa di Gila spunta un nome nuovo per la difesa: sondaggi per Aké

Niente Milan per Coppola: l'ex Verona in prestito secco al Paris Fc

Pierre Kalulu - riscattato dalla Juve per 14 milioni di euro

Milan, il destino dei prestiti: la situazione caso per caso

Mario Gila

Il Milan vince il derby con l'Inter: Gila vicino alla firma. Esulta anche il Real

Mercato ora per ora
Vedi tutti
20:16
Torino, ufficiale l'arrivo di Marianucci in prestito dal Napoli
19:52
Pisa, silenzio stampa dopo il Ko col Sassuolo. Riflessioni in corso sulla posizione di Gilardino
19:01
Milan, ufficiale il rinnovo di Maignan
17:59
Milan, programmate le visite mediche per due nuovi acquisti
17:58
Serie D, Douglas Costa è atterrato in Italia: pronto per l'avventura con il Chievo