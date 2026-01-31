Milan, adesso è anche ufficiale: Maignan ha firmato il rinnovo di contratto
Il portiere francese si lega al club rossonero sino al 2031, ingaggio da 5 milioni di euro più 2 di bonus
È finalmente arrivato il giorno della firma: Mike Maignan si è infatti presentato questo pomeriggio nella sede del Milan per siglare il rinnovo di contratto. Il portiere francese ha raggiunto il ds Igli Tare e il dg Giorgio Furlani per la ratifica del prolungamento che lo legherà al club rossonero sino al 2031, con un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione più 2 di bonus, diventando così il giocatore più pagato della rosa insieme a Rafael Leao. Nel tardo pomeriggio è arrivata anche l'ufficialità da parte della società di via Aldo Rossi.
Il comunicato - "AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Mike Maignan fino al 30 giugno 2031. Arrivato in rossonero nell'estate del 2021, Mike si è subito affermato come uno dei punti di riferimento del gruppo, distinguendosi per leadership, affidabilità e spirito di sacrificio, fino a diventare Capitano e figura centrale della squadra. Una crescita costante che lo ha portato anche a diventare un pilastro della Nazionale francese. Con la maglia rossonera, Maignan ha collezionato 188 presenze ed è stato tra i protagonisti della conquista dello Scudetto nella stagione 2021/22 e della Supercoppa Italiana 2024, traguardi di un percorso personale costruito nel tempo con dedizione, responsabilità e un profondo senso di appartenenza ai colori rossoneri. A livello individuale, è stato eletto miglior portiere della Serie A nella stagione 2021/22".
Il Milan e Mike Maignan rafforzano così il loro legame, con l'obiettivo di continuare a scrivere insieme nuove pagine di storia rossonera.
La firma di oggi mette così fine a una lunga telenovela che la scorsa estate aveva portato Maignan a un passo dall'addio. Il prolungamento attuale, frutto del lavoro di Tare, consolida il progetto tecnico anche grazie al forte pressing di Massimiliano Allegri, che ha da sempre considerato il portiere francese l'inamovibile pilastro della difesa rossonera.