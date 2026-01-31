UFFICIALE

Serie A, Milan-Como in concomitanza con la Champions: si gioca mercoledì 18 febbraio

Ufficiale la data del match rimandato per l'inaugurazione dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina

31 Gen 2026 - 12:56
videovideo

Milan-Como, gara valida per la 24esima giornata del Campionato di Serie A, sarà recuperata mercoledì 18 febbraio con inizio alle ore 20.45. Lo ha reso noto questa mattina la Lega Serie A. La gara è stata rinviata per l'indisponibilità dello stadio di San Siro, sede della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Nella stessa serata giocherà anche l'Inter, impegnata in Norvegia nei playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt.

Leggi anche

Anticipi e posticipi di Serie A: Inter-Juve si gioca il giorno di San Valentino

serie a
milan
como

Ultimi video

03:16
Trubin chi? Guarda tutti i portieri goleador

Trubin chi? Da Provedel a Rampulla guarda tutti i portieri goleador

01:28
Kean per una prima volta

Kean per una prima volta

01:38
DICH SPALLETTI su galatasaray e mercato PRE PARMA 31/1 DICH

Spalletti: "Il mercato è in mano alla società, si vedrà in queste ultime ore"

02:03
La Juve riparte da Parma

La Juve riparte da Parma

01:30
Oggi Napoli-Fiorentina

Oggi Napoli-Fiorentina

01:43
Diaby, otto anni dopo

Diaby, otto anni dopo: ma il ritorno in Italia sfuma

00:58
Bologna-Milan martedì

Bologna-Milan: dal mercato al campo,le mosse di Allegri

01:46
Un "acquisto" per Chivu

Un "acquisto" per Chivu: la soluzione Zielinski"

01:55
I ritorni alla Juventus

I ritorni alla Juventus: più flop che top!

01:30
Dall'Europa al campionato

Dall'Europa al campionato: riparte la caccia all'Inter

08:53
DICH COMMISSO JR FIORENTINA DICH

Commisso Jr: "La gente di Firenze ci ha accolto a braccia aperte"

01:37
Italiane in Champions, cosa succede dopo i playoff?

Italiane in Champions, cosa succede dopo i playoff?

02:32
Titolo: Playoff Champions, come è andata alle italiane?

Playoff Champions, come è andata alle italiane?

01:09
MCH GOL OLIMPICO NEVES MCH

Ruben Neves segna da calcio d'angolo: che esultanza di Inzaghi

01:03
DICH GROSSO PRE PISA 30/1 DICH

Grosso: "Ogni gara che arriva è un'opportunità"

03:16
Trubin chi? Guarda tutti i portieri goleador

Trubin chi? Da Provedel a Rampulla guarda tutti i portieri goleador

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:29
Como, Fabregas: "Contro l'Atalanta servirà più benzina"
15:27
Lecce, Di Francesco avvisa: "Affronteremo un Torino arrabbiato. Maleh? Ha chiesto la cessione"
14:45
Cremonese, Nicola verso l'Inter: "Sfidiamo dei marziani, dobbiamo superarci"
11:19
Abodi: "Arbitri? Per l'Aia è un momento di difficoltà, serve più serenità"
11:07
Il ministro dello sport Abodi è sicuro: "Gattuso è l'allenatore giusto per portare l'Italia ai Mondiali"