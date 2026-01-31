Serie A, Milan-Como in concomitanza con la Champions: si gioca mercoledì 18 febbraio

Milan-Como, gara valida per la 24esima giornata del Campionato di Serie A, sarà recuperata mercoledì 18 febbraio con inizio alle ore 20.45. Lo ha reso noto questa mattina la Lega Serie A. La gara è stata rinviata per l'indisponibilità dello stadio di San Siro, sede della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Nella stessa serata giocherà anche l'Inter, impegnata in Norvegia nei playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt.