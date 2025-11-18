Milan, cercasi centravanti per Allegri: Lewandowski solo a giugno, Fullkrug possibilità per gennaio

I rossoneri sono al lavoro per cercare di migliorare il reparto offensivo, che ancora fatica a decollaredi Martino Cozzi
Il Milan cerca un centravanti. Il difficile inizio di stagione da parte di Santiago Gimenez e Christopher Nkunku sta portando la società rossonera a fare delle riflessioni in vista del mercato di gennaio. Entrambi sono ancora a secco di gol e non hanno nemmeno convinto sotto il piano delle prestazioni. Ecco perché Tare sta già vagliando una serie di ipotesi in vista delle prossime sessioni di mercato, partendo già da gennaio. I due nomi più caldi, al momento, sono quello di Robert Lewandowski e Niclas Fullkrug.
Per vedere il centravanti polacco a Milano, però, bisognerà aspettare almeno fino a giugno. Il contratto di Lewandowski con il Barcellona scade nel 2026 con il club catalano che ha la possibilità di rinnovarlo unilateralmente e già in cerca di un nuovo attaccante per il futuro. Nonostante i 37 anni, l'attaccante polacco continua a segnare ma a fine stagione potrebbe anche decidere di cambiare aria. Dopo Modric, i rossoneri vorrebbero inserire in rosa un altro calciatore d'esperienza e avrebbero individuato proprio nell'ex centravanti di Borussia Dortmund e Bayern Monaco la pedina ideale da regalare ad Allegri. A patto, però, che Lewandowski venga incontro alle richieste economiche del Milan.
Molto più concreta per gennaio, invece, è la pista che porta a Niclas Fullkrug, centravanti di proprietà del West Ham. Già nel 2024, i rossoneri erano interessati all'attaccante tedesco, salvo poi virare definitivamente su Morata con Fullkrug che aveva deciso di lasciare Dortmund per approdare in Premier League. Complice anche una lunga serie di infortuni muscolari, in queste due stagioni l'attaccante tedesco ha messo a segno solamente 3 gol in 27 partite e quest'anno è ancora a secco. Tra le caratteristiche cercate dal Milan c'è la fisicità, dote che al classe 1993 non manca. Considerando anche l'unico impegno a settimana, ecco che Milano potrebbe rappresentare la scelta giusta per cercare di rilanciarsi. Il tutto in attesa di capire quale sarà il rendimento di Gimenez e Nkunku nel prossimo mese e mezzo: in caso di segnali positivi, e soprattutto di gol, ecco che il Milan potrebbe decidere di non muoversi più sul mercato e programmare già la prossima stagione.