Milan, cercasi centravanti per Allegri: Lewandowski solo a giugno, Fullkrug possibilità per gennaio

Molto più concreta per gennaio, invece, è la pista che porta a Niclas Fullkrug, centravanti di proprietà del West Ham. Già nel 2024, i rossoneri erano interessati all'attaccante tedesco, salvo poi virare definitivamente su Morata con Fullkrug che aveva deciso di lasciare Dortmund per approdare in Premier League. Complice anche una lunga serie di infortuni muscolari, in queste due stagioni l'attaccante tedesco ha messo a segno solamente 3 gol in 27 partite e quest'anno è ancora a secco. Tra le caratteristiche cercate dal Milan c'è la fisicità, dote che al classe 1993 non manca. Considerando anche l'unico impegno a settimana, ecco che Milano potrebbe rappresentare la scelta giusta per cercare di rilanciarsi. Il tutto in attesa di capire quale sarà il rendimento di Gimenez e Nkunku nel prossimo mese e mezzo: in caso di segnali positivi, e soprattutto di gol, ecco che il Milan potrebbe decidere di non muoversi più sul mercato e programmare già la prossima stagione.