Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
MANOVRE ROSSONERE

Milan, cercasi centravanti per Allegri: Lewandowski solo a giugno, Fullkrug possibilità per gennaio

I rossoneri sono al lavoro per cercare di migliorare il reparto offensivo, che ancora fatica a decollare 

di Martino Cozzi
18 Nov 2025 - 11:26

Il Milan cerca un centravanti. Il difficile inizio di stagione da parte di Santiago Gimenez e Christopher Nkunku sta portando la società rossonera a fare delle riflessioni in vista del mercato di gennaio. Entrambi sono ancora a secco di gol e non hanno nemmeno convinto sotto il piano delle prestazioni. Ecco perché Tare sta già vagliando una serie di ipotesi in vista delle prossime sessioni di mercato, partendo già da gennaio. I due nomi più caldi, al momento, sono quello di Robert Lewandowski Niclas Fullkrug

Leggi anche

Il grande ex Calha sfida il maestro Modric: il duello a centrocampo che accende il derby

Per vedere il centravanti polacco a Milano, però, bisognerà aspettare almeno fino a giugno. Il contratto di Lewandowski con il Barcellona scade nel 2026 con il club catalano che ha la possibilità di rinnovarlo unilateralmente e già in cerca di un nuovo attaccante per il futuro. Nonostante i 37 anni, l'attaccante polacco continua a segnare ma a fine stagione potrebbe anche decidere di cambiare aria. Dopo Modric, i rossoneri vorrebbero inserire in rosa un altro calciatore d'esperienza e avrebbero individuato proprio nell'ex centravanti di Borussia Dortmund e Bayern Monaco la pedina ideale da regalare ad Allegri. A patto, però, che Lewandowski venga incontro alle richieste economiche del Milan.

Leggi anche

Milan, Allegri non perde un derby dal 2015. Ma occhio ai precedenti col Diavolo

Molto più concreta per gennaio, invece, è la pista che porta a Niclas Fullkrug, centravanti di proprietà del West Ham. Già nel 2024, i rossoneri erano interessati all'attaccante tedesco, salvo poi virare definitivamente su Morata con Fullkrug che aveva deciso di lasciare Dortmund per approdare in Premier League. Complice anche una lunga serie di infortuni muscolari, in queste due stagioni l'attaccante tedesco ha messo a segno solamente 3 gol in 27 partite e quest'anno è ancora a secco. Tra le caratteristiche cercate dal Milan c'è la fisicità, dote che al classe 1993 non manca. Considerando anche l'unico impegno a settimana, ecco che Milano potrebbe rappresentare la scelta giusta per cercare di rilanciarsi. Il tutto in attesa di capire quale sarà il rendimento di Gimenez e Nkunku nel prossimo mese e mezzo: in caso di segnali positivi, e soprattutto di gol, ecco che il Milan potrebbe decidere di non muoversi più sul mercato e programmare già la prossima stagione. 

milan
robert lewandowski
fullkrug
calciomercato milan

Ultimi video

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:15
Milan, non solo derby

Milan, non solo derby

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

I più visti di Milan

Milan, a volte ritornano: per la difesa spunta il nome di Thiago Silva

Roma, su Zirkzee c'è anche il Milan: duello in vista a gennaio

David non trova fiducia alla Juventus: il Milan ci pensa, ma serve la cessione di Gimenez

Il Barcellona pensa a Kane per sostituire Lewandowski: il Milan spera

Il Milan punta Pellegrino del Parma, ma non solo: tutti i nomi per l’attacco di gennaio

L'ipotesi Lewandowski fa sognare i tifosi del Milan: a gennaio quasi impossibile, ma in estate...

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:14
Manchester United, Joao Gomes apre al trasferimento
10:13
Milan, per gennaio rispunta Fullkrug
22:25
Bologna, Orsolini: "Ho preso in considerazione l'Arabia"
21:07
Bayern Monaco, se parte Upamecano l'obiettivo è Konaté
Lookman
20:44
Lookman scalda il mercato di gennaio: il Gala prepara l'assalto