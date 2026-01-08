Da Solskjaer a Carrick, il Manchester United pesca nel proprio passato

La situazione in casa Manchester United resta complessa e carica di incertezza dopo l'esonero del tecnico portoghese Ruben Amorim. Il pareggio (2-2) in casa del Burnley ha confermato il clima di transizione che si respira all'Old Trafford. Mentre la dirigenza - l'amministratore delegato Omar Berrada e il direttore sportivo Jason Wilcox - valuta le prossime mosse, la squadra resta alla ricerca di stabilità tecnica e mentale. E il rischio di un'altra stagione nell'anonimato appare sempre più probabile. In attesa di scegliere a chi affidare la squadra per l'ennesimo progetto di ricostruzione, secondo il tabloid Sun, il club starebbe considerando una soluzione interna per traghettare la squadra fino all'estate. I nomi in cima alla lista sono quelli di due ex Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer e Michael Carrick, entrambi già protagonisti sulla panchina e nello staff tecnico dello United negli ultimi anni. Entrambi avrebbero già avuto colloqui informali con la dirigenza, e non è esclusa una loro collaborazione congiunta in una nuova struttura provvisoria. Carrick, figura molto stimata all'interno del club, ha avuto un ruolo centrale nello staff di Solskjaer dopo l'esonero di José Mourinho nel dicembre 2018. Nel 2021, Carrick ha guidato anche la squadra da allenatore ad interim per dieci giorni, ottenendo due vittorie e un pareggio. Nel frattempo, Darren Fletcher, attuale allenatore dell'Under 18, continuerà a ricoprire il ruolo di tecnico ad interim, previsto in panchina anche domenica nella sfida di Fa Cup contro il Brighton. Non è escluso che alla fine sia proprio Fletcher il prescelto per guidare la squadra fino al termine della stagione, qualora i prossimi impegni producano risultati positivi. Lo United, tuttavia, sta valutando anche altre opzioni temporanee, tra cui un altro ex, Ruud van Nistelrooy.