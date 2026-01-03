Logo SportMediaset

mercato

Vlahovic-Lewandowski, destini incrociati: il Barça prenota Dusan ma il Milan sfida i catalani su due tavoli

I blaugrana hanno scelto lo juventino come erede del polacco. I rossoneri restano in agguato

03 Gen 2026 - 09:56

Il futuro di Dusan Vlahovic appare sempre più lontano da Torino e può legarsi a doppio filo con quello di Robert Lewandowski. I calciatori in scadenza 30 giugno 2026, compresi il serbo della Juventus e il polacco del Barcellona, senza rinnovo possono già firmare con le prossime squadre e i grandi club europei stanno muovendo le loro pedine per anticipare la concorrenza.

Il piano del Barcellona porta  Vlahovic

 In pole position per l'attaccante della Juventus c'è il Barcellona. Con Lewandowski prossimo alle 38 candeline e ai titoli di coda di una carriera gloriosa, secondo la Gazzetta dello Sport i catalani hanno individuato in Vlahovic l'erede perfetto, considerandolo un centravanti "di peso", giovane ma esperto e funzionale al progetto tecnico. I contatti con l'entourage del serbo sono già stati avviati e la dirigenza blaugrana si è detta pronta a pareggiare l'attuale ingaggio da 12 milioni di euro. Per Vlahovic, la Liga e il palcoscenico del Camp Nou rappresentano una sfida affascinante per il definitivo salto di qualità internazionale.

L'intrigo Milan: Allegri vuole Dusan, ma "Lewa" è l'alternativa di lusso

 Sullo sfondo, però, c'è il Milan. I rossoneri monitorano con estrema attenzione proprio questa staffetta, interessati concretamente a entrambi i protagonisti della vicenda. Il Diavolo non ha smesso di sperare nel colpo Vlahovic. Tuttavia, l'intreccio potrebbe portare a soluzioni diverse: se il Barcellona dovesse chiudere per lo juventino, liberando di fatto il polacco, il Milan potrebbe valutare seriamente il colpo a effetto Lewandowski di cui si parla già da settimane. Nonostante l'età, l'ex Bayern piace molto alla dirigenza milanista come profilo di esperienza e leadership per guidare l'attacco della prossima stagione. 

Vlahovic torna a ruggire: il segreto è Vanja

