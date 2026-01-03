Vlahovic-Lewandowski, destini incrociati: il Barça prenota Dusan ma il Milan sfida i catalani su due tavoli

In pole position per l'attaccante della Juventus c'è il Barcellona. Con Lewandowski prossimo alle 38 candeline e ai titoli di coda di una carriera gloriosa, secondo la Gazzetta dello Sport i catalani hanno individuato in Vlahovic l'erede perfetto, considerandolo un centravanti "di peso", giovane ma esperto e funzionale al progetto tecnico. I contatti con l'entourage del serbo sono già stati avviati e la dirigenza blaugrana si è detta pronta a pareggiare l'attuale ingaggio da 12 milioni di euro. Per Vlahovic, la Liga e il palcoscenico del Camp Nou rappresentano una sfida affascinante per il definitivo salto di qualità internazionale.