Vlahovic-Lewandowski, destini incrociati: il Barça prenota Dusan ma il Milan sfida i catalani su due tavoli

I blaugrana hanno scelto lo juventino come erede del polacco. I rossoneri restano in agguato
Il futuro di Dusan Vlahovic appare sempre più lontano da Torino e può legarsi a doppio filo con quello di Robert Lewandowski. I calciatori in scadenza 30 giugno 2026, compresi il serbo della Juventus e il polacco del Barcellona, senza rinnovo possono già firmare con le prossime squadre e i grandi club europei stanno muovendo le loro pedine per anticipare la concorrenza.
In pole position per l'attaccante della Juventus c'è il Barcellona. Con Lewandowski prossimo alle 38 candeline e ai titoli di coda di una carriera gloriosa, secondo la Gazzetta dello Sport i catalani hanno individuato in Vlahovic l'erede perfetto, considerandolo un centravanti "di peso", giovane ma esperto e funzionale al progetto tecnico. I contatti con l'entourage del serbo sono già stati avviati e la dirigenza blaugrana si è detta pronta a pareggiare l'attuale ingaggio da 12 milioni di euro. Per Vlahovic, la Liga e il palcoscenico del Camp Nou rappresentano una sfida affascinante per il definitivo salto di qualità internazionale.
Sullo sfondo, però, c'è il Milan. I rossoneri monitorano con estrema attenzione proprio questa staffetta, interessati concretamente a entrambi i protagonisti della vicenda. Il Diavolo non ha smesso di sperare nel colpo Vlahovic. Tuttavia, l'intreccio potrebbe portare a soluzioni diverse: se il Barcellona dovesse chiudere per lo juventino, liberando di fatto il polacco, il Milan potrebbe valutare seriamente il colpo a effetto Lewandowski di cui si parla già da settimane. Nonostante l'età, l'ex Bayern piace molto alla dirigenza milanista come profilo di esperienza e leadership per guidare l'attacco della prossima stagione.
