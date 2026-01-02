Logo SportMediaset

Mercato
Milan
LE PAROLE

Milan, ds Tare: "Sorpresi dalla forma di Fullkrug, ci aiuterà. Nkunku mai messo in discussione"

Il dirigente rossonero prima della gara contro il Cagliari: "Contenti dei nostri difensori ma saremo vigili"

02 Gen 2026 - 20:41
© Getty Images

© Getty Images

"Fullkrug? Ci siamo mossi in tempo. Mancavano delle caratteristiche dopo l'infortunio di Gimenez e siamo stati bravi a inserire Fullkrug che è un giocatore che porta tanta fisicità e presenza e anche tanto entusiasmo. Siamo tutti sorpresi dalla sua forma, ci aiuterà per i nostri obiettivi". Così il ds del Milan Igli Tare sul nuovo attaccante rossonero prima della sfida in casa del Cagliari. Tante le voci intorno a Nkunku: "In questo periodo ci sono tante speculazioni ma il giocatore non è mai stato messo in discussione, sta completando l'inserimento con la squadra e negli ultimi mesi si sono visti miglioramenti. Speriamo che la doppietta gli dia fiducia, noi ci crediamo". Sul possibile arrivo di un difensore: "Noi siamo contenti dei nostri difensori, hanno fatto un ottimo campionato - ha proseguito il dirigente del Milan a Sky - Siamo vigili e se ci sarà un'opportunità che può aiutare la squadra, saremo presenti. Ma adesso siamo contenti così".

