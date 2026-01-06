Maignan-Milan, si entra nel vivo per il rinnovo di contratto: offerta da 7 milioni (come a Leao)

La storia tra il Milan e Mike Maignan è al bivio decisivo. Questa settimana è atteso il contatto risolutivo tra la dirigenza rossonera e Jonathan Kebe, agente del portiere. L'obiettivo è chiaro: mettere nero su bianco un rinnovo di contratto che fino a pochi mesi fa sembrava impossibile e blindare il portiere francese in scadenza al 30 giugno.