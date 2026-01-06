Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
MANOVRE ROSSONERE

Maignan-Milan, si entra nel vivo per il rinnovo di contratto: offerta da 7 milioni (come a Leao)

Milan, atteso in settimana l'incontro con l'agente Kebe per blindare il Maignan fino al 2029: si torna a respirare ottimismo

di Stefano Fiore
06 Gen 2026 - 09:07

La storia tra il Milan e Mike Maignan è al bivio decisivo. Questa settimana è atteso il contatto risolutivo tra la dirigenza rossonera e Jonathan Kebe, agente del portiere. L'obiettivo è chiaro: mettere nero su bianco un rinnovo di contratto che fino a pochi mesi fa sembrava impossibile e blindare il portiere francese in scadenza al 30 giugno.

L'offerta: Maignan come Leao

 Furlani e Tare hanno preparato una proposta "alla Leao" per convincere Maignan: contratto fino al 2029 (e opzione fino al 2030) con un ingaggio totale che toccherebbe i 7 milioni di euro (5 milioni di parte fissa più 2 di bonus tra facili e difficili). Una cifra che pareggerebbe lo stipendio dell'attaccante portoghese, rendendo il capitano l'altro giocatore più pagato della rosa. Un segnale forte, necessario per chiudere definitivamente le porte a Juventus, Chelsea e Manchester United, che restano alla finestra ma coi quali il 30enne non ha ancora approfondito nulla.

Il retroscena: dal gelo alla rinascita

 Per capire l'importanza di questo momento bisogna riavvolgere il nastro a inizio 2025. Dopo un accordo verbale raggiunto, il Milan fece marcia indietro a causa di alcuni errori del portiere (soprattutto quello col Feyenoord nei playoff Champions), proponendo un rinnovo al ribasso con stipendio sui 4 milioni. Maignan, furioso, chiese la cessione al Chelsea in estate, ma l'affare non decollò anche per la determinazione di Max Allegri. Il tecnico livornese lo ha blindato, confermandolo capitano e parlandoci quotidianamente. E Maignan ha risposto con prestazioni super e la volontà di tornare a parlare di rinnovo.

Rinnovo Maignan, ottimismo Milan

 Visto il precedente, in casa rossonera si ragiona con cauto ottimismo ma la riapertura dei discorsi e la possibilità di sedersi nuovamente al tavolo delle trattative sono dettagli non di poco conto. L'affetto di allenatore, compagni e tifosi, un'offerta all'altezza e - soprattutto - un Milan tornato ad alti livelli sono gli ingredienti migliori per sperare nel sì di Maignan. 

Milan, ecco le possibili nuove maglie per la prossima stagione

1 di 6
© sportmediaset
© sportmediaset
© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

milan
maignan
rinnovo
incontro

Ultimi video

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:41
CLIP MICELI MERCATO INTER CANCELO 05/01 SRV

Miceli fa chiarezza: "Cancelo-Inter dipende da una cosa sola"

00:55
CLIP ACCOMANDO SU CANCELO 4/1 SRV

Accomando annuncia: "Inter-Cancelo, ecco la svolta"

01:35
CLIP ACCOMANDO SU THEO 4/1 SRV

Clamoroso: Theo alla Juventus? Il punto di Accomando

01:11
CLIP ACCOMANDO SU FRATTESI-ASLLANI 4/1 SRV

Accomando: "Frattesi al Galatasaray, vi spiego tutto". E su Asllani...

00:21
MCH ARRIVO SOLOMON FIORENTINA MCH

Fiorentina, ecco Solomon per la risalita

01:43
Cercasi riscatto

Cercasi riscatto

02:30
Le ultimissime trattative

Le ultimissime trattative

01:30
Pronto a tornare in A

Dragusin pronto a tornare in A

00:57
Il calciomercato live

Le strategie del Napoli

00:56
Il calciomercato live

Juve, il sogno è Chiesa

01:24
Il calciomercato live

Milan-Juve: scambio Gatti-Nkunku?

01:37
Il calciomercato live

Cancelo-Inter, tutta la verità

02:44
La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Milan

Vlahovic-Lewandowski, destini incrociati: il Barça prenota Dusan ma il Milan...

Il Fenerbahce insiste per Nkunku: il giocatore non è convinto, il Milan vuole almeno 35 milioni

Milan, Tare: "Sorpresi dalla forma di Fullkrug, ci aiuterà. Nkunku mai messo in discussione"

Il Fener arriva a 25 milioni per Nkunku, il Milan dice no. Ma è già pronto il rilancio

Nel 2026 sarà il turno di Maignan? Le trattative per il rinnovo sono in alto mare e il portiere francese la prossima estate rischia di andarsene a costo zero

Milan, nuova maxi offerta di rinnovo a Maignan. Ma Inter e Juve ci provano

Milan, Allegri vuole un difensore: in lizza

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:00
Rosenior annuncia l'addio allo Strasburgo: "Vado al Chelsea, torno a casa"
Edoardo Bove 
09:15
Bove lascia la Roma e la Serie A: risoluzione per giocare all'estero col defibrillatore
23:30
Roma, pronti i rinnovi "a vita" per Mancini e Cristante
23:27
Manchester United, si valuta anche Maresca per il post Amorim
23:09
Lazio, offerta del Fenerbahce per Guendouzi ancora troppo bassa