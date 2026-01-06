Maignan-Milan, si entra nel vivo per il rinnovo di contratto: offerta da 7 milioni (come a Leao)

Milan, ecco le possibili nuove maglie per la prossima stagione
di Stefano Fiore
La storia tra il Milan e Mike Maignan è al bivio decisivo. Questa settimana è atteso il contatto risolutivo tra la dirigenza rossonera e Jonathan Kebe, agente del portiere. L'obiettivo è chiaro: mettere nero su bianco un rinnovo di contratto che fino a pochi mesi fa sembrava impossibile e blindare il portiere francese in scadenza al 30 giugno.
Furlani e Tare hanno preparato una proposta "alla Leao" per convincere Maignan: contratto fino al 2029 (e opzione fino al 2030) con un ingaggio totale che toccherebbe i 7 milioni di euro (5 milioni di parte fissa più 2 di bonus tra facili e difficili). Una cifra che pareggerebbe lo stipendio dell'attaccante portoghese, rendendo il capitano l'altro giocatore più pagato della rosa. Un segnale forte, necessario per chiudere definitivamente le porte a Juventus, Chelsea e Manchester United, che restano alla finestra ma coi quali il 30enne non ha ancora approfondito nulla.
Per capire l'importanza di questo momento bisogna riavvolgere il nastro a inizio 2025. Dopo un accordo verbale raggiunto, il Milan fece marcia indietro a causa di alcuni errori del portiere (soprattutto quello col Feyenoord nei playoff Champions), proponendo un rinnovo al ribasso con stipendio sui 4 milioni. Maignan, furioso, chiese la cessione al Chelsea in estate, ma l'affare non decollò anche per la determinazione di Max Allegri. Il tecnico livornese lo ha blindato, confermandolo capitano e parlandoci quotidianamente. E Maignan ha risposto con prestazioni super e la volontà di tornare a parlare di rinnovo.
Visto il precedente, in casa rossonera si ragiona con cauto ottimismo ma la riapertura dei discorsi e la possibilità di sedersi nuovamente al tavolo delle trattative sono dettagli non di poco conto. L'affetto di allenatore, compagni e tifosi, un'offerta all'altezza e - soprattutto - un Milan tornato ad alti livelli sono gli ingredienti migliori per sperare nel sì di Maignan.
