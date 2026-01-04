Il Fenerbahce insiste per Nkunku: il giocatore non è convinto, il Milan vuole almeno 35 milioni

Nella trattativa con il Milan per l'attaccante francese, il club turco cerca di sfruttare il rapporto, consolidato al Lipsia, tra Nkunku e Tedesco. Nonostante questo, però, il giocatore non è troppo convinto di trasferirsi in un campionato, che pur essendo di buon livello, non è tra i top d'Europa. Il club rossonero, invece, sarebbe disposto a lasciarlo partire cercando però di ammortizzare la cifra particolarmente onerosa che lo ha portato a Milanello. Questa estate il club di via Rossi ha sborsato al Chelsea, proprietario del cartellino, la bellezza di 37 milioni di euro più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. E' ovvio che la proposta iniziale dei turchi, 25 milioni, sia considerata inadeguata dalla dirigenza rossonera. Si può chiudere soltanto intorno ai 35.