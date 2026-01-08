Logo SportMediaset

Mercato

Lazio-Taylor affare fatto, olandese atteso in serata a Roma

08 Gen 2026 - 13:44

Kenneth Taylor è pronto a diventare il secondo acquisto, dopo Ratkov, della Lazio. Ad annunciare la chiusura della trattativa per il trasferimento del centrocampista dall'Ajax - per una cifra intorno ai 15 milioni di euro - era stato il presidente Claudio Lotito subito dopo la sfida con la Fiorentina e ora il mediano olandese è pronto per sbarcare a Roma. Il suo arrivo, a meno di improvvisi cambi di programma, è previsto per questa sera con le visite mediche fissate per domani mattina presto presso la clinica di riferimento del club biancoceleste. Un'accelerata, quella della Lazio, nata dall'esigenza di occupare la casella lasciata vuota da Guendouzi, volato questa mattina in Turchia, per consegnare a Sarri il nuovo volto del centrocampo biancoceleste che si metterà subito a disposizione del tecnico. 

