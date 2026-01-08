Juventus, risoluzione del contratto con Tudor: torna in panchina?

Igor Tudor ha risolto il proprio contratto con la Juventus. Dopo l'esonero dello scorso 27 ottobre, nella giornata di oggi l'allenatore croato ha trovato l'accordo per risolvere il contratto che lo legava al club bianconero. Tudor era subentrato a Thiago Motta nel finale della passata stagione, rinnovando il proprio contratto con la Juventus fino al 2027, con opzione fino al 2028. Dopo pochi mesi, però, i bianconeri avevano deciso di esonerarlo puntando su Luciano Spalletti. In attesa dell'ufficialità, l'allenatore croato potrà valutare offerte dall'estero.