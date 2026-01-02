Milan, assalto turco a Nkunku: rifiutati 25 milioni, il Fenerbahce pronto al rilancio. La volontà del giocatore

Il futuro di Christopher Nkunku continua a tenere banco nella sponda di notizie che arrivano un giorno dall'Italia e uno, come oggi, dalla Turchia. Arrivato sul gong della sessione estiva come il colpo più oneroso non solo del Milan ma dell'intera Serie A, il francese ha faticato a imporsi, trovando la via del gol in campionato solamente cinque giorni fa per poi incappare in un nuovo infortunio che non gli permetterà di giocare stasera contro il Cagliari. Nonostante un impatto al di sotto delle aspettative, le sue qualità non sono state dimenticate da Domenico Tedesco, che lo ha allenato al Lipsia e ora lo rivorrebbe al Fenerbahce.