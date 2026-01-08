Dal Brasile: il Torino si muove per l'ex viola Cabral

Il Torino è alla ricerca di rinforzi in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da alcuni media brasiliani, i granata si starebbero muovendo per Arthur Cabral. L'ex attaccante della Fiorentina, ora al Botafogo, è da tempo nei radar del Toro. Il club avrebbe già fatto una prima proposta ufficiale: 9 milioni di euro più 3 di bonus per l'acquisto definitivo. La società brasiliana sta valutando l'offerta, dopo aver respinto quelle per il difensore David Ricardo sempre da parte del Torino.