Milan, in attacco arriva Nkunku dal Chelsea: operazione da 42 milioni di euro, bonus compresi

In queste ore, decisive anche sul fronte delle uscite (da definire le cessioni di Musah all'Atalanta, Jimenez al Como e Chukwueze al Fulham), i rossoneri sono attivi anche su altre piste per il fronte offensivo. Non è un mistero infatti, che Allegri voglia avere a disposizione anche una prima punta. Se il profilo di Dusan Vlahovic entusiasma il tecnico ma meno la proprietà, ecco che il nome di Artem Dovbyk potrebbe mettere d'accordo quasi tutti. L'ucraino è in uscita dalla Roma e la trattativa con il Villarreal non è mai decollata. Attenzione a un possibile scambio con Santiago Gimenez, molto criticato dai tifosi del Milan nelle ultime uscite. Il messicano piace molto ai giallorossi: le manovre sono partite.