MANOVRE ROSSONERE

Milan, in attacco arriva Nkunku dal Chelsea: operazione da 42 milioni di euro, bonus compresi

Per il francese contratto quinquennale da cinque milioni di euro a stagione

28 Ago 2025 - 14:03
Dopo aver visto sfumare l'arrivo di Harder, il Milan si cautela in attacco con Christopher Nkunku, in arrivo dal Chelsea. Siamo davanti a una trattativa lampo, iniziata nella serata di mercoledì e che è già arrivata al traguardo. Per il francese, seguito a lungo anche dal Bayern Monaco, i rossoneri verseranno 37 milioni di euro più 5 di bonus per una cifra che può arrivare a toccare massimo quota 42. La punta, che ha vissuto il suo momento d'oro nel Lipsia nella stagione 2022/2023 (23 gol in 36 presenze), metterà la firma su un quinquennale da circa 5 milioni di euro. Secondo The Athletic i Blues hanno già autorizzato Nkunku a raggiungere Milano per le visite mediche di rito che dovrebbero andare in scena nella giornata di venerdì. 

In queste ore, decisive anche sul fronte delle uscite (da definire le cessioni di Musah all'Atalanta, Jimenez al Como e Chukwueze al Fulham), i rossoneri sono attivi anche su altre piste per il fronte offensivo. Non è un mistero infatti, che Allegri voglia avere a disposizione anche una prima punta. Se il profilo di Dusan Vlahovic entusiasma il tecnico ma meno la proprietà, ecco che il nome di Artem Dovbyk potrebbe mettere d'accordo quasi tutti. L'ucraino è in uscita dalla Roma e la trattativa con il Villarreal non è mai decollata. Attenzione a un possibile scambio con Santiago Gimenez, molto criticato dai tifosi del Milan nelle ultime uscite. Il messicano piace molto ai giallorossi: le manovre sono partite.

