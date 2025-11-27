Milan con vista... sull'Europa League: occhi sulla Roma per osservare da vicino Franculino

Cosa c'è di più attendibile della miglior difesa della Serie A per valutare le reali potenzialità di un attaccante? La domanda devono essersela posta anche in quel di Milano, dove i rossoneri di Max Allegri, a caccia di una punta per gennaio, sono pronti a sintonizzarsi sull'Olimpico di Roma dove i giallorossi di Gian Piero Gasperini, appunto la miglior difesa del nostro campionato (6 gol subiti), ospitano questa sera in Europa League il sorprendente Midtjylland di Franculino. Già, perché il pericolo numero uno per la Roma è proprio il centravanti che il ds Massara e il milanista Tare stanno seguendo da mesi. Il motivo è semplice, semplice: 21 anni, fisicato il giusto, rapido e, con una dote da 17 gol e 3 assist in 19 partite tra campionato danese ed Europa League. Il primo, ovvio, pensiero è: "Ok, ma quanti prima di lui sono stati baciati dalla buona sorte per una stagione e poi hanno fallito alle nostre latitudini?". Tutto giusto, se non fosse che il ragazzotto, cantera del Benfica con tanto di passaporto portoghese da comunitario nonostante la scelta di giocare per la nazionale della sua Guinea-Bissau (che, questione non irrilevante, non si è qualificata per la prossima Coppa d'Africa) è sponsorizzato, e pure parecchio, da Simon Kjaer, nei quadri dirigenziali della squadra danese e sempre molto innamorato del Milan. La sua opinione su Franculino è riassumibile grosso modo così: "Prendere subito".