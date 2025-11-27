Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
MANOVRE ROSSONERE

Milan con vista... sull'Europa League: occhi sulla Roma per osservare da vicino Franculino

Il giovane attaccante del Midtjylland sfiderà i giallorossi in coppa. Tare e Massara lo hanno messo nel mirino e a gennaio potrebbero sfidarsi per lui

di Alessandro Franchetti
27 Nov 2025 - 13:00
© Getty Images

© Getty Images

Cosa c'è di più attendibile della miglior difesa della Serie A per valutare le reali potenzialità di un attaccante? La domanda devono essersela posta anche in quel di Milano, dove i rossoneri di Max Allegri, a caccia di una punta per gennaio, sono pronti a sintonizzarsi sull'Olimpico di Roma dove i giallorossi di Gian Piero Gasperini, appunto la miglior difesa del nostro campionato (6 gol subiti), ospitano questa sera in Europa League il sorprendente Midtjylland di Franculino. Già, perché il pericolo numero uno per la Roma è proprio il centravanti che il ds Massara e il milanista Tare stanno seguendo da mesi. Il motivo è semplice, semplice: 21 anni, fisicato il giusto, rapido e, con una dote da 17 gol e 3 assist in 19 partite tra campionato danese ed Europa League. Il primo, ovvio, pensiero è: "Ok, ma quanti prima di lui sono stati baciati dalla buona sorte per una stagione e poi hanno fallito alle nostre latitudini?". Tutto giusto, se non fosse che il ragazzotto, cantera del Benfica con tanto di passaporto portoghese da comunitario nonostante la scelta di giocare per la nazionale della sua Guinea-Bissau (che, questione non irrilevante, non si è qualificata per la prossima Coppa d'Africa) è sponsorizzato, e pure parecchio, da Simon Kjaer, nei quadri dirigenziali della squadra danese e sempre molto innamorato del Milan. La sua opinione su Franculino è riassumibile grosso modo così: "Prendere subito".

Il motivo lo spiega lui stesso: "Franculino è un attaccante che può giocare in qualsiasi squadra - ha spiegato Kjaer -, forse è presto per il Real Madrid ma in Italia potrebbe giocare ovunque. Vedo cose in lui che non si imparano, è istinto e talento: molto, molto bravo". Il che, aggiunto a un curriculum da 52 gol e 13 assist in 100 partite che allunga il suo anno di grazia a una carriera che in fondo racconta sempre le sue doti di goleador, fa del ragazzo un profilo più che interessante che il Midtjylland, che l'ha prelevato a parametro zero dal Benfica, potrebbe lasciar partire a fronte di 25-30 milioni. Sempre che, da qui a gennaio, Franculino non continui a segnare con questa impressionante frequenza facendo di conseguenza lievitare il suo valore.   

Il punto è che, in ogni caso, il suo acquisto resterebbe una scommessa - se positiva, un investimento per il futuro - e che quei 30 milioni sia Milan che Roma devono in qualche modo trovarli per non affondare il bilancio. Per questo i rossoneri valutano le offerte per Gimenez, che ha estimatori in Inghilterra e sarebbe venduto proprio per la cifra di cui sopra, e i giallorossi attendono con ansia che qualcuno si faccia avanti per Dovbyk. Intanto, però, questa sera avranno l'occasione di valutarlo vis a vis. La miglior difesa della Serie A per un esame necessario e molto indicativo.  

midtjylland
milan
roma

Ultimi video

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

I più visti di Milan

Maignan e Milan sempre più lontani: Premier e Juve aprono la caccia

Milan, tempo scaduto per Gimenez? Il Sunderland sulle sue tracce

Milan, Allegri vuole un difensore: in lizza

Milan, il ritorno di Thiago Silva è possibile: il difensore vuole tornare in Europa

Milan, cercasi centravanti: Lewandowski solo a giugno, Fullkrug possibilità per gennaio

MIKE MAIGNAN, 30; MILAN; VdM: 25 MLN

Milan, Maignan torna super e si possono riaprire spiragli per il rinnovo

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:14
Kjaer sponsor di Franculino: "In Serie A può giocare ovunque"
12:57
Liverpool, Slot: "Esonero? Non sono preoccupato"
11:55
Bari, le prime parole di Vivarini: "Qui lasciato qualcosa in sospeso"
10:35
Betis, Amrabat: "Sono molto felice qui"
23:46
Lazio, su Basic c'è il Betis Siviglia