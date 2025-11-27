Milan con vista... sull'Europa League: occhi sulla Roma per osservare da vicino Franculino

Il giovane attaccante del Midtjylland sfiderà i giallorossi in coppa. Tare e Massara lo hanno messo nel mirino e a gennaio potrebbero sfidarsi per luidi Alessandro Franchetti
© Getty Images
Cosa c'è di più attendibile della miglior difesa della Serie A per valutare le reali potenzialità di un attaccante? La domanda devono essersela posta anche in quel di Milano, dove i rossoneri di Max Allegri, a caccia di una punta per gennaio, sono pronti a sintonizzarsi sull'Olimpico di Roma dove i giallorossi di Gian Piero Gasperini, appunto la miglior difesa del nostro campionato (6 gol subiti), ospitano questa sera in Europa League il sorprendente Midtjylland di Franculino. Già, perché il pericolo numero uno per la Roma è proprio il centravanti che il ds Massara e il milanista Tare stanno seguendo da mesi. Il motivo è semplice, semplice: 21 anni, fisicato il giusto, rapido e, con una dote da 17 gol e 3 assist in 19 partite tra campionato danese ed Europa League. Il primo, ovvio, pensiero è: "Ok, ma quanti prima di lui sono stati baciati dalla buona sorte per una stagione e poi hanno fallito alle nostre latitudini?". Tutto giusto, se non fosse che il ragazzotto, cantera del Benfica con tanto di passaporto portoghese da comunitario nonostante la scelta di giocare per la nazionale della sua Guinea-Bissau (che, questione non irrilevante, non si è qualificata per la prossima Coppa d'Africa) è sponsorizzato, e pure parecchio, da Simon Kjaer, nei quadri dirigenziali della squadra danese e sempre molto innamorato del Milan. La sua opinione su Franculino è riassumibile grosso modo così: "Prendere subito".
Il motivo lo spiega lui stesso: "Franculino è un attaccante che può giocare in qualsiasi squadra - ha spiegato Kjaer -, forse è presto per il Real Madrid ma in Italia potrebbe giocare ovunque. Vedo cose in lui che non si imparano, è istinto e talento: molto, molto bravo". Il che, aggiunto a un curriculum da 52 gol e 13 assist in 100 partite che allunga il suo anno di grazia a una carriera che in fondo racconta sempre le sue doti di goleador, fa del ragazzo un profilo più che interessante che il Midtjylland, che l'ha prelevato a parametro zero dal Benfica, potrebbe lasciar partire a fronte di 25-30 milioni. Sempre che, da qui a gennaio, Franculino non continui a segnare con questa impressionante frequenza facendo di conseguenza lievitare il suo valore.
Il punto è che, in ogni caso, il suo acquisto resterebbe una scommessa - se positiva, un investimento per il futuro - e che quei 30 milioni sia Milan che Roma devono in qualche modo trovarli per non affondare il bilancio. Per questo i rossoneri valutano le offerte per Gimenez, che ha estimatori in Inghilterra e sarebbe venduto proprio per la cifra di cui sopra, e i giallorossi attendono con ansia che qualcuno si faccia avanti per Dovbyk. Intanto, però, questa sera avranno l'occasione di valutarlo vis a vis. La miglior difesa della Serie A per un esame necessario e molto indicativo.