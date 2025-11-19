Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
VECCHIA CONOSCENZA

Milan, il ritorno di Thiago Silva è possibile: il difensore vuole tornare in Europa

Il 41enne difensore vuole avvicinarsi alla famiglia che vive a Londra

di Redazione
19 Nov 2025 - 17:23
© Getty Images

© Getty Images

Dopo le indiscrezioni riportate da 'La Repubblica' qualche giorno fa di un interessamento del Milan per Thiago Silva, dal Brasile arrivano conferme della volontà di tornare in Europa e di interrompere il contratto fino a giugno 2026 con il Fluminense già questo dicembre. Secondo O Globo, il 41enne difensore ha espresso il desiderio di chiudere la sua carriera da giocatore più vicino alla famiglia, che vive in Inghilterra, prima di cimentarsi nella carriera di allenatore. La decisione sarebbe praticamente presa e dovrebbe essere comunicata al più presto al club brasiliano che non si metterà di traverso e accontenterà il giocatore.

Insieme alla sua famiglia, Thiago Silva valuterà i suoi prossimi passi da giocatore. Per questo, non esclude possibili offerte, come quella del Milan, dove ha giocato tre stagioni dal 2009 al 2012, vincendo un campionato e una Supercoppa italiana.

Il difensore vuole dare priorità al concludere la sua carriera vicino alla famiglia, che sia in Italia, Francia o Inghilterra, purché possa viaggiare regolarmente per stare vicino ai suoi figli, che giocano al Chelsea. Il piano di Thiago Silva prevede un passaggio alla carriera di allenatore entro tre anni. Possibilmente in un settore giovanile o in una squadra più piccola. 

Leggi anche

Milan, a volte ritornano: per la difesa spunta il nome di Thiago Silva

Un eventuale ritorno in Europa potrebbe alimentare il suo ultimo sogno da giocatore, quello di partecipare alla Coppa del Mondo del 2026, la quinta in carriera. Sogno che sembra destinato a rimanere tale, visto che il ct del Brasile Carlo Ancelotti non lo ha mai chiamato, sebbene dall'inizio della sua avventura in panchina ha convocato la bellezza di 42 calciatori. E le parole dell'ex allenatore del Real rilasciate qualche giorno fa non sembrano aprire a particolari novità da qui al prossimo giugno: "Ho molta fiducia in questa squadra, in questi giocatori e soprattutto in questo ambiente. È un buon ambiente, i giocatori sono seri, professionali, patriottici e hanno molto affetto per la maglia; questi sono aspetti molto importanti".

thiago silva
mercato milan

Ultimi video

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:15
Milan, non solo derby

Milan, non solo derby

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Milan

Milan, a volte ritornano: per la difesa spunta il nome di Thiago Silva

Milan, cercasi centravanti: Lewandowski solo a giugno, Fullkrug possibilità per gennaio

Milan, il ritorno di Thiago Silva è possibile: il difensore vuole tornare in Europa

Roma, su Zirkzee c'è anche il Milan: duello in vista a gennaio

David non trova fiducia alla Juventus: il Milan ci pensa, ma serve la cessione di Gimenez

Il Milan punta Pellegrino del Parma, ma non solo: tutti i nomi per l’attacco di gennaio

Mercato ora per ora
Vedi tutti
19:30
Milan, per la difesa spunta anche Kristensen
19:03
Palladino: "Tante offerte, ma l'Atalanta è quella giusta"
Zinedine Zidane
18:45
Francia, Zidane guida la corsa al post Deschamps
Thiago Motta
17:30
Leonardo sponsor di Thiago Motta: "Perfetto per allenare il Psg"
16:28
Parma, contatti con Guaita e Mannone