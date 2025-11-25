Milan-Maignan, rinnovo sempre più lontano: Premier e Juve aprono la caccia

Dire che il Milan ha vinto il derby solo grazie alle parate di Mike Maignan è forse riduttivo, ma di certo il portiere francese ha messo la sua firma sul successo contro l'Inter. L'ennesima conferma del suo talento, che però rischia seriamente di non essere più a disposizione dei colori rossoneri. Il gelo calato tra l'estremo difensore transalpino e il club, infatti, sembra difficile da far sciogliere. Tutto sarebbe nato, come ha svelato Carlo Pellegatti a Pressing, con una proposta al ribasso arrivata ormai un anno fa, che ha fatto infuriare, e non poco, Maignan e il suo entourage.