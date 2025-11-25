Milan-Maignan, rinnovo sempre più lontano: Premier e Juve aprono la caccia

Il portiere non ha gradito l'offerta al ribasso di un anno fa, difficile che i rossoneri riescano a fargli cambiare ideadi Alberto Gasparri
Dire che il Milan ha vinto il derby solo grazie alle parate di Mike Maignan è forse riduttivo, ma di certo il portiere francese ha messo la sua firma sul successo contro l'Inter. L'ennesima conferma del suo talento, che però rischia seriamente di non essere più a disposizione dei colori rossoneri. Il gelo calato tra l'estremo difensore transalpino e il club, infatti, sembra difficile da far sciogliere. Tutto sarebbe nato, come ha svelato Carlo Pellegatti a Pressing, con una proposta al ribasso arrivata ormai un anno fa, che ha fatto infuriare, e non poco, Maignan e il suo entourage.
Tanto che non ne vorrebbero più sapere di rinnovare il contratto che andrà in scadenza a giugno. Il Milan proverà di nuovo a farsi avanti, tornando probabilmente sull'offerta iniziale da 5 milioni di euro a stagione, ma si troverebbe di fronte ancora un muro. E allora ecco farsi avanti le pretendenti, che potrebbero mettere le mani su un portiere fenomenale, anche se ormai trentenne, e a costo zero (o quasi).
Chiaramente, il mercato più attento è quello della Premier League, dove è da poco sbarcato anche il nostro Gigio Donnarumma. Le squadre inglesi hanno tutti i motivi, economici e tecnici, per convincere Maignan a trasferirsi Oltremanica. Ma attenzione anche alla Juventus, che non è del tutto convinta da Michele Di Gregiro e sta provando a sondare il terreno.
Di certo Maignan cerca un progetto vincente perché è un vincente. La vittoria dello scudetto con conseguente ritorno in Champions League potrebbe fargli cambiare idea sul Milan? Difficile. A oggi servirebbe un mezzo miracolo anche se il solo in grado di convincerlo potrebbe essere proprio Max Allegri.