Milan, Chukwueze piace al Fulham: trattativa in corso tra i club

I rossoneri puntano a una cessione a titolo definitivo per l'ex Villarreal: operazione da 25 milioni
Samuel Chukwueze potrebbe lasciare il Milan in questa sessione di mercato. L'esterno nigeriano, infatti, è finito nel mirino del Fulham, club che milita in Premier League ed è alla ricerca di un esterno offensivo da regalare a Marco Silva. Dopo l'interesse mostrato già a gennaio, ora i Cottagers spingono per acquistare l'esterno rossonero in prestito. Il Milan, dal canto suo, apre alla cessione di Chukwueze ma solamente in prestito con obbligo o a titolo definitivo. Proseguono i contatti tra le parti: operazione da circa 22 milioni di euro più 3 di bonus.
Arrivato dal Villarreal nell'estate del 2023 per 20 milioni di euro (più 8 di bonus), con la maglia rossonera Chukwueze ha messo a segno 4 gol in 49 partite ufficiali. Mai veramente tra i titolari inamovibili dei rossoneri, ora per l'esterno nigeriano si apre la possibilità della Premier League. Oltre al Fulham, anche altre squadre spagnole hanno mostrato interesse negli scorsi giorni, ma quella più avanti di tutte è proprio quella londinese, reduce da due pareggi nelle prime due giornate di campionato.
