Milan, Chukwueze piace al Fulham: trattativa in corso tra i club

Arrivato dal Villarreal nell'estate del 2023 per 20 milioni di euro (più 8 di bonus), con la maglia rossonera Chukwueze ha messo a segno 4 gol in 49 partite ufficiali. Mai veramente tra i titolari inamovibili dei rossoneri, ora per l'esterno nigeriano si apre la possibilità della Premier League. Oltre al Fulham, anche altre squadre spagnole hanno mostrato interesse negli scorsi giorni, ma quella più avanti di tutte è proprio quella londinese, reduce da due pareggi nelle prime due giornate di campionato.