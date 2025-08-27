Logo SportMediaset
Mercato
Milan
MANOVRE ROSSONERE

Milan, Chukwueze piace al Fulham: trattativa in corso tra i club

I rossoneri puntano a una cessione a titolo definitivo per l'ex Villarreal: operazione da 25 milioni

27 Ago 2025 - 11:58

Samuel Chukwueze potrebbe lasciare il Milan in questa sessione di mercato. L'esterno nigeriano, infatti, è finito nel mirino del Fulham, club che milita in Premier League ed è alla ricerca di un esterno offensivo da regalare a Marco Silva. Dopo l'interesse mostrato già a gennaio, ora i Cottagers spingono per acquistare l'esterno rossonero in prestito. Il Milan, dal canto suo, apre alla cessione di Chukwueze ma solamente in prestito con obbligo o a titolo definitivo. Proseguono i contatti tra le parti: operazione da circa 22 milioni di euro più 3 di bonus

Allegri spinge per Rabiot, il Milan intensifica i contatti. Musah verso l'Atalanta

Arrivato dal Villarreal nell'estate del 2023 per 20 milioni di euro (più 8 di bonus), con la maglia rossonera Chukwueze ha messo a segno 4 gol in 49 partite ufficiali. Mai veramente tra i titolari inamovibili dei rossoneri, ora per l'esterno nigeriano si apre la possibilità della Premier League. Oltre al Fulham, anche altre squadre spagnole hanno mostrato interesse negli scorsi giorni, ma quella più avanti di tutte è proprio quella londinese, reduce da due pareggi nelle prime due giornate di campionato. 

Victor Boniface

Milan, Boniface è già un ricordo: accordo con lo Sporting per Harder, affare da 27 milioni

Boniface si sfoga dopo il mancato passaggio al Milan: "Pagliacci ovunque"

Milan, è Harder l'attaccante per Allegri: accordo raggiunto, si attende il via libera dello Sporting

Milan, lo Sporting 'blocca' Harder: manca il sostituto. Spunta Uche

Dusan Vlahovic

Vlahovic per Saelemaekers: l'ultima suggestione di mercato tra Milan e Juve

Giovanni Fabbian

Allegri sogna Rabiot ma i rossoneri puntano Fabbian: pronta l'offerta

