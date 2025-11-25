Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
Manovre rossonere

Milan, tempo scaduto per Gimenez? Il Sunderland sulle sue tracce

Il messicano non riesce a incidere e i rossoneri potrebbero valutare l'addio a gennaio 

di Redazione
25 Nov 2025 - 17:02

Le aspettative su Santiago Gimenez erano altissime. 65 gol in 105 presenze con il Feyenoord e gli oltre 30 milioni di euro sborsati dal Milan a gennaio facevano pensare a tutto tranne che a una situazione simile. L'attaccante messicano non è mai sbocciato all'ombra della Madonnina: quest'anno ha segnato solo una volta in Coppa Italia contro il Lecce e adesso è momentaneamente indisponibile per un problema alla caviglia. Il Bebote rischia di saltare anche la sfida di sabato contro la Lazio e con Pulisic e Leao là davanti sembra difficile che possa recuperare la titolarità una volta rientrato. 

Per questo motivo, iniziano a circolare parecchie voci sul suo futuro. Come sottolineato dal nostro Claudio Raimondi durante il tg di Sportmediaset, il messicano è finito nel mirino dell'ambizioso Sunderland. I Black Cats, neopromossi e attualmente settimi in Premier League, si trovano a soli due punti dal quarto posto e sono alla ricerca di un centravanti per gennaio per rincorrere la qualificazione alle prossime coppe europee. Gli inglesi sarebbero già in contatto con l'agente di Gimenez, Rafaela Pimenta, e vorrebbero proporre al Milan un prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni. 

Dal canto suo, il Diavolo non vorrebbe perderci troppo in termini economici ma, in caso di addio, dovrebbe comunque rimpiazzare Gimenez. In cima alla lista di Igli Tare ci sarebbe Mateo Pellegrino: l'argentino del Parma ha segnato sette gol in 14 presenze tra Serie A e Coppa Italia e piace molto al direttore sportivo ex Lazio. Sullo sfondo rimane anche Joaquín Panichelli dello Strasburgo, protagonista di una grande prima parte di stagione con nove gol in 13 presenze nel campionato francese. 

Leggi anche

Modric sempre più indiavolato: "Amo il Milan, è molto vicino al Real Madrid"

mercato milan
santiago gimenez
sunderland

Ultimi video

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

I più visti di Milan

Maignan e Milan sempre più lontani: Premier e Juve aprono la caccia

Milan, tempo scaduto per Gimenez? Il Sunderland sulle sue tracce

Milan, Allegri vuole un difensore: in lizza

Milan, il ritorno di Thiago Silva è possibile: il difensore vuole tornare in Europa

Milan, cercasi centravanti: Lewandowski solo a giugno, Fullkrug possibilità per gennaio

MIKE MAIGNAN, 30; MILAN; VdM: 25 MLN

Milan, Maignan torna super e si possono riaprire spiragli per il rinnovo

Mercato ora per ora
Vedi tutti
18:30
Bayern Monaco, Kane: "Barça? Non ho avuto contatti con nessuno"
17:54
Fiorentina, Dodò apre al rinnovo
16:40
Lazio, si lavora allo scambio Mandas-Fagioli con la Fiorentina
15:40
Inter, Acerbi nel mirino dell'Al-Hilal
15:28
Raspadori rivela: "A gennaio ci fu un interessamento della Roma"