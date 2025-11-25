Milan, tempo scaduto per Gimenez? Il Sunderland sulle sue tracce

Il messicano non riesce a incidere e i rossoneri potrebbero valutare l'addio a gennaiodi Redazione
Le aspettative su Santiago Gimenez erano altissime. 65 gol in 105 presenze con il Feyenoord e gli oltre 30 milioni di euro sborsati dal Milan a gennaio facevano pensare a tutto tranne che a una situazione simile. L'attaccante messicano non è mai sbocciato all'ombra della Madonnina: quest'anno ha segnato solo una volta in Coppa Italia contro il Lecce e adesso è momentaneamente indisponibile per un problema alla caviglia. Il Bebote rischia di saltare anche la sfida di sabato contro la Lazio e con Pulisic e Leao là davanti sembra difficile che possa recuperare la titolarità una volta rientrato.
Per questo motivo, iniziano a circolare parecchie voci sul suo futuro. Come sottolineato dal nostro Claudio Raimondi durante il tg di Sportmediaset, il messicano è finito nel mirino dell'ambizioso Sunderland. I Black Cats, neopromossi e attualmente settimi in Premier League, si trovano a soli due punti dal quarto posto e sono alla ricerca di un centravanti per gennaio per rincorrere la qualificazione alle prossime coppe europee. Gli inglesi sarebbero già in contatto con l'agente di Gimenez, Rafaela Pimenta, e vorrebbero proporre al Milan un prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni.
Dal canto suo, il Diavolo non vorrebbe perderci troppo in termini economici ma, in caso di addio, dovrebbe comunque rimpiazzare Gimenez. In cima alla lista di Igli Tare ci sarebbe Mateo Pellegrino: l'argentino del Parma ha segnato sette gol in 14 presenze tra Serie A e Coppa Italia e piace molto al direttore sportivo ex Lazio. Sullo sfondo rimane anche Joaquín Panichelli dello Strasburgo, protagonista di una grande prima parte di stagione con nove gol in 13 presenze nel campionato francese.