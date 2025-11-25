Milan, tempo scaduto per Gimenez? Il Sunderland sulle sue tracce

Le aspettative su Santiago Gimenez erano altissime. 65 gol in 105 presenze con il Feyenoord e gli oltre 30 milioni di euro sborsati dal Milan a gennaio facevano pensare a tutto tranne che a una situazione simile. L'attaccante messicano non è mai sbocciato all'ombra della Madonnina: quest'anno ha segnato solo una volta in Coppa Italia contro il Lecce e adesso è momentaneamente indisponibile per un problema alla caviglia. Il Bebote rischia di saltare anche la sfida di sabato contro la Lazio e con Pulisic e Leao là davanti sembra difficile che possa recuperare la titolarità una volta rientrato.