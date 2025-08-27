Gimenez, l'agente fa chiarezza: "Resta al Milan, le voci sono tutte false"

Rafaela Pimenta: "Santiago non va da nessuna parte, sono tutte fake news"
Mentre si ricorrono le voci su un possibile addio al Milan di Samuel Chukwueze, Yunus Musah e Alex Jimenez, l'agente di Santiago Gimenez smentisce seccamente le indiscrezioni relative al futuro del suo assistito. "Gimenez non è in procinto di lasciare il Milan e non va da nessuna parte - ha spiegato Rafaela Pimenta -. Posso garantire che tutti i rumors sulla sua partenza che sono usciti, dal primo all'ultimo, non corrispondono alla verità e sono solo delle fake news". "Rimarrà al Milan", ha aggiunto, chiarendo una volta per tutte le intenzioni del giocatore.
Una presa di posizione netta, che segue le parole scritte proprio dall'attaccante rossonero alla vigilia dell'inizio del campionato. "L'unica verità è che domani inizia la Serie A! E che sarà una stagione incredibile! Forza Milan!", aveva scritto Gimenez sul suo profilo X lanciando un segnale forte e chiaro all'ambiente ora ribadito anche dal suo agente senza mezzi termini.
In attesa di news dal mercato relative all'arrivo di Conrad Harder o di altri obiettivi last-minute, del resto, Gimenez al momento è l'attaccante titolare del Milan. Il "nove" di Max Allegri chiamato a guidare l'attacco rossonero e a riscattare rapidamente con i fatti un rendimento troppo altalenante e al di sotto delle aspettative. Con Leao fermo ai box, del resto, le parole potrebbero infatti non bastare per convincere Tare a puntare forte soltanto su di lui.
