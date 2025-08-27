Gimenez, l'agente fa chiarezza: "Resta al Milan, le voci sono tutte false"

Mentre si ricorrono le voci su un possibile addio al Milan di Samuel Chukwueze, Yunus Musah e Alex Jimenez, l'agente di Santiago Gimenez smentisce seccamente le indiscrezioni relative al futuro del suo assistito. "Gimenez non è in procinto di lasciare il Milan e non va da nessuna parte - ha spiegato Rafaela Pimenta -. Posso garantire che tutti i rumors sulla sua partenza che sono usciti, dal primo all'ultimo, non corrispondono alla verità e sono solo delle fake news". "Rimarrà al Milan", ha aggiunto, chiarendo una volta per tutte le intenzioni del giocatore.