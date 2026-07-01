Il Liverpool cerca il dopo Salah: Barcola primo obiettivo, ma c'è anche Pulisic

Ad Anfield Road vogliono un sostituto di alto livello e per questo la dirigenza inglese avrebbe già stilato una short list di sei giocatori su cui puntare. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, tra questi ci sarebbe anche Christian Pulisic. L'ala rossonera è già stata accostata a diverse squadre nel corso di questa sessione di mercato: a inizio giugno si vociferava di un interesse della Roma, mentre negli ultimi giorni dagli Stati Uniti sono arrivate notizie di un'ipotetica offerta del New York City in MLS.