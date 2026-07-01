Il Liverpool cerca il dopo Salah: Barcola primo obiettivo, ma c'è anche Pulisic

Da Inzaghi a Gonçalo Ramos: ecco i 10 acquisti più costosi nella storia del Milan
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L'asse Liverpool-Milan potrebbe arricchirsi di un nome nuovo. Se da un lato i rossoneri sognano il grande colpo in difesa con Virgil Van Dijk, dall'altro i Reds sono alla ricerca dell'erede di Momo Salah, da oggi libero di firmare a parametro zero con altre squadre.
Ad Anfield Road vogliono un sostituto di alto livello e per questo la dirigenza inglese avrebbe già stilato una short list di sei giocatori su cui puntare. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, tra questi ci sarebbe anche Christian Pulisic. L'ala rossonera è già stata accostata a diverse squadre nel corso di questa sessione di mercato: a inizio giugno si vociferava di un interesse della Roma, mentre negli ultimi giorni dagli Stati Uniti sono arrivate notizie di un'ipotetica offerta del New York City in MLS.
La situazione di Pulisic è ormai chiara da tempo. Il classe '98 va in scadenza nel 2027 ma il Milan può esercitare l'opzione di prolungamento per la stagione successiva, anche se al momento le trattative per il rinnovo sembrano ferme. I dubbi di Capitan America restano: nella seconda parte di stagione, l'ex Chelsea è stato protagonista di una clamorosa involuzione e la mancata qualificazione alla Champions League ha aperto molti scenari sul suo futuro. Dal canto suo, però, Gerry Cardinale non sembra intenzionato a privarsi del connazionale e lo considera un punto fermo nella rifondazione rossonera. Resta da capire come si comporterebbero società e giocatore nel caso in cui arrivasse un'offerta dall'Inghilterra.
Lato Liverpool, in dirigenza valutano comunque altri profili, su tutti quello di Bradley Barcola del Paris Saint-Germain. In lista ci sono anche Yankuba Minteh (Brighton), Bazoumana Touré (Hoffenheim), Said El Mala (Colonia) e Matias Fernandez-Pardo (Lille).
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