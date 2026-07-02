Genoa, ecco Wiafe e Puzcka: arrivano da Modena e Juventus

Dalla Juventus invece ecco David Puzcka, laterale sinistro classe 2005, che si trasferisce a titolo definitivo nell'ambito dell'operazione Ekhator. Puzcka ha sostenuto oggi le visite mediche e il 9 luglio per il raduno sarà già a disposizione di De Rossi. Con la Juve Next Gen ha giocato in totale 54 gare con 10 gol e 8 assist nonostante di fatto sia un terzino.