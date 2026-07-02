Genoa, ecco Wiafe e Puzcka: arrivano da Modena e Juventus

Giornata di arrivi in casa Genoa. Il club rossoblù ha infatti ufficializzato la chiusura dell'operazione con il Modena che ha portato il centrocampista Samuel Wiafe in rossoblù e due giocatori del Grifone, Leonardo Consiglio e Martino Odero ai canarini.
Wiafe, classe 2008, ha esordito quest'anno in serie B guadagnandosi anche la convocazione con la nazionale under 19 di Bollini impegnata in questi giorno negli Europei di categoria in Galles. Il centrocampista di origine ghanese, ha il doppio passaporto, ha firmato un contratto con il Genoa sino al 30 giugno 2030 ed arriva a titolo definitivo.
Differenti le modalità di passaggio dei due giovani rossoblù. Il portiere Consiglio classe 2006, quest'anno protagonista della salvezza delle Dolomiti Bellunesi alla sua prima esperienza in serie C passa a titolo definitivo ma il Genoa mantiene il "diritto di riacquisto" (la così detta recompra). Sarà totalmente del Modena invece l'esterno Odero, classe 2007. "La serie A è un sogno che si realizza" sono state le prime parole di Wiafe ai canali ufficiali del club.
Dalla Juventus invece ecco David Puzcka, laterale sinistro classe 2005, che si trasferisce a titolo definitivo nell'ambito dell'operazione Ekhator. Puzcka ha sostenuto oggi le visite mediche e il 9 luglio per il raduno sarà già a disposizione di De Rossi. Con la Juve Next Gen ha giocato in totale 54 gare con 10 gol e 8 assist nonostante di fatto sia un terzino.