MANOVRE ROSSONERE

Milan, ufficiale l'acquisto di Gonçalo Ramos: contratto fino al 2031

Il portoghese diventa ufficialmente il nuovo bomber del Diavolo: ancora non c'è conferma sulle cifre dell'operazione 

30 Giu 2026 - 16:52
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Mancava solo l’annuncio. Ora Gonçalo Ramos è a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Milan. Il portoghese arriva dal Psg per una cifra record intorno ai 70 milioni di euro bonus compresi (cifre ancora da confermare) diventando l'acquisto più caro di sempre dei rossoneri. L'ex Benfica, attualmente impegno al Mondiale, ha svolto le visite mediche di rito dal ritiro del Portogallo negli Stati Uniti e ha firmato un contratto che lo legherà al Diavolo fino al 2031. Ruben Amorim ora ha il nove che desiderava: il primo tassello su cui ricostruire il Milan a sua immagine e somiglianza. Di seguito il comunicato ufficiale del club: 

Da Inzaghi a Gonçalo Ramos: ecco i 10 acquisti più costosi nella storia del Milan

1 di 11
© sportmediaset
© sportmediaset
© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

Il comunicato ufficiale

  "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Gonçalo Matias Ramos dal Paris Saint-Germain FC. L'attaccante portoghese ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2031.

Nato a Olhão il 20 giugno 2001, Gonçalo Ramos cresce nei settori giovanili di Olhanense e Benfica, dove completa il proprio percorso di crescita fino all'esordio tra i professionisti nel 2019. Con il Club di Lisbona supera le 100 presenze ufficiali e realizza 41 reti, affermandosi come uno dei talenti più promettenti del panorama portoghese e contribuendo in maniera decisiva alla vittoria della Primeira Liga nella stagione 2022/23. Nell'estate del 2023 si trasferisce al Paris Saint-Germain, Club con cui si conferma ai massimi livelli del calcio europeo, arricchendo il proprio palmarès con tre Campionati francesi, due Coppe di Francia, tre Supercoppe di Francia, due UEFA Champions League, una Supercoppa UEFA e una Coppa Intercontinentale FIFA, segnando 45 gol in 131 presenze. Nel novembre 2022 debutta con la Nazionale maggiore del Portogallo. Con la selezione lusitana prende parte a due edizioni della Coppa del Mondo FIFA e conquista la UEFA Nations League 2024/25. AC Milan rivolge a Gonçalo un caloroso benvenuto e gli augura le migliori soddisfazioni personali e di squadra con la maglia rossonera".

Ramos, il saluto al Psg

 Gonçalo Ramos dopo aver ripubblicato il post social di benvenuto del Milan, ha voluto condividere un messaggio di saluti al Paris Saint Germain: "Oggi si volge al termine uno dei capitoli più significativi della mia carriera. Indossare la maglia del PSG è stato un privilegio e un onore che porterò per sempre nel cuore. Insieme abbiamo scritto una storia indimenticabile. Abbiamo vinto due titoli di Champions League e numerosi altri trofei, e abbiamo condiviso momenti che rimarranno per sempre impressi nella memoria di tutti coloro che hanno preso parte a questa avventura. Desidero ringraziare i miei compagni di squadra, lo staff tecnico, la dirigenza e, soprattutto, i tifosi. Grazie per aver creduto in me, per averci sostenuto nei momenti difficili e per aver festeggiato ogni vittoria insieme a noi. Il vostro sostegno è stato fondamentale per ogni nostro successo. Oggi me ne vado, ma lascio una parte del mio cuore in questo club. Il PSG rimarrà sempre una casa per me e sarò orgoglioso di aver contribuito a scrivere un capitolo della sua storia. Grazie di tutto. Parigi occuperà per sempre un posto speciale nel mio cuore e in quello della mia famiglia".

Leggi anche

Il Milan non si ferma: dopo Gonçalo Ramos Amorim ha quattro priorità sul mercato, il piano

milan
goncalo ramos
ruben amorim
mercato milan
attaccante

Ultimi video

01:43
Milan, colpo Ramos

Milan, colpo Ramos

01:58
Quanti svincolati!

Quanti svincolati!

02:58
Ecco la mia Inter

Ecco la mia Inter

04:14
DICH LUDI SU NICO PAZ DICH

Como, il ds Ludi: "Nico Paz? È stata una sua volontà"

04:10
DICH CARNEVALI SU MERCATO DICH

Juve, Carnevali: "Kolo Muani è una possibilità. Vlahovic non è nei nostri pensieri"

04:20
DICH PALMIERI SASSUOLO DICH

Sassuolo, ds Palmieri: "Muharemovic? Siamo orgogliosi se la Juve lo segue"

01:25
Inter, ecco i nomi nuovi

Inter, ecco i nomi nuovi

01:26
Milan, altri due colpi per Amorim

Milan, altri due colpi per Amorim

01:42
Juve-Kolo Muani, l'amore ritorna

Juve-Kolo Muani, l'amore ritorna

01:02
Juve-Kolo Muani, ci siamo

Juve-Kolo Muani, ci siamo

01:32
Napoli-Allegri: la verità

Napoli-Allegri: la verità

00:59
Juve, si apre al ritorno di Soulé

Juve, si apre al ritorno di Soulé

01:13
Milan, pronti altri due colpi

Milan, pronti altri due colpi

01:38
Pulisic al bivio

Pulisic al bivio

01:28
Inter, sogni svaniti

Inter, sogni svaniti

01:43
Milan, colpo Ramos

Milan, colpo Ramos

I più visti di Milan

Il Milan non si ferma: dopo Gonçalo Ramos Amorim ha quattro priorità sul mercato, il piano

Il Milan spinge per Antonio Silva, il Benfica fa muro. Mendes però insiste e propone Tiago Gabriel

Milan, vertice di mercato a Lisbona tra Cardinale e Amorim: per la difesa c'è il sì di Antonio Silva con la regia di Mendes

Il Milan ha chiuso per Gonçalo Ramos: accordo col Psg, operazione record da 70 milioni di euro

"Pistolero", "mago" e il matrimonio rinviato per il Mondiale: ecco chi è Gonçalo Ramos

Da Gonçalo Ramos e Gonçalves a... Leao e Gimenez: il Milan si affida a Jorge Mendes

Mercato ora per ora
Vedi tutti
17:44
Milan Futuro, ufficiale la separazione con Oddo
16:38
Atletico Madrid, ufficiale l'acquisto di Grimaldo
16:28
Parma, la Premier tenta Suzuki
6) Goncalo Ramos (2024): dal Benfica al PSG per 65 milioni di euro
16:11
Milan, ufficiale l'ingaggio di Gonçalo Ramos dal Psg: il comunicato
16:06
Bologna, Lykogiannis annuncia l'addio: "Abbiamo vissuto anni intensi"