Milan, ufficiale l'acquisto di Gonçalo Ramos: contratto fino al 2031

Da Inzaghi a Gonçalo Ramos: ecco i 10 acquisti più costosi nella storia del Milan
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Mancava solo l’annuncio. Ora Gonçalo Ramos è a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Milan. Il portoghese arriva dal Psg per una cifra record intorno ai 70 milioni di euro bonus compresi (cifre ancora da confermare) diventando l'acquisto più caro di sempre dei rossoneri. L'ex Benfica, attualmente impegno al Mondiale, ha svolto le visite mediche di rito dal ritiro del Portogallo negli Stati Uniti e ha firmato un contratto che lo legherà al Diavolo fino al 2031. Ruben Amorim ora ha il nove che desiderava: il primo tassello su cui ricostruire il Milan a sua immagine e somiglianza. Di seguito il comunicato ufficiale del club:
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"AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Gonçalo Matias Ramos dal Paris Saint-Germain FC. L'attaccante portoghese ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2031.
Nato a Olhão il 20 giugno 2001, Gonçalo Ramos cresce nei settori giovanili di Olhanense e Benfica, dove completa il proprio percorso di crescita fino all'esordio tra i professionisti nel 2019. Con il Club di Lisbona supera le 100 presenze ufficiali e realizza 41 reti, affermandosi come uno dei talenti più promettenti del panorama portoghese e contribuendo in maniera decisiva alla vittoria della Primeira Liga nella stagione 2022/23. Nell'estate del 2023 si trasferisce al Paris Saint-Germain, Club con cui si conferma ai massimi livelli del calcio europeo, arricchendo il proprio palmarès con tre Campionati francesi, due Coppe di Francia, tre Supercoppe di Francia, due UEFA Champions League, una Supercoppa UEFA e una Coppa Intercontinentale FIFA, segnando 45 gol in 131 presenze. Nel novembre 2022 debutta con la Nazionale maggiore del Portogallo. Con la selezione lusitana prende parte a due edizioni della Coppa del Mondo FIFA e conquista la UEFA Nations League 2024/25. AC Milan rivolge a Gonçalo un caloroso benvenuto e gli augura le migliori soddisfazioni personali e di squadra con la maglia rossonera".
Gonçalo Ramos dopo aver ripubblicato il post social di benvenuto del Milan, ha voluto condividere un messaggio di saluti al Paris Saint Germain: "Oggi si volge al termine uno dei capitoli più significativi della mia carriera. Indossare la maglia del PSG è stato un privilegio e un onore che porterò per sempre nel cuore. Insieme abbiamo scritto una storia indimenticabile. Abbiamo vinto due titoli di Champions League e numerosi altri trofei, e abbiamo condiviso momenti che rimarranno per sempre impressi nella memoria di tutti coloro che hanno preso parte a questa avventura. Desidero ringraziare i miei compagni di squadra, lo staff tecnico, la dirigenza e, soprattutto, i tifosi. Grazie per aver creduto in me, per averci sostenuto nei momenti difficili e per aver festeggiato ogni vittoria insieme a noi. Il vostro sostegno è stato fondamentale per ogni nostro successo. Oggi me ne vado, ma lascio una parte del mio cuore in questo club. Il PSG rimarrà sempre una casa per me e sarò orgoglioso di aver contribuito a scrivere un capitolo della sua storia. Grazie di tutto. Parigi occuperà per sempre un posto speciale nel mio cuore e in quello della mia famiglia".