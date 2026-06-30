Milan, ufficiale l'acquisto di Gonçalo Ramos: contratto fino al 2031

Gonçalo Ramos dopo aver ripubblicato il post social di benvenuto del Milan, ha voluto condividere un messaggio di saluti al Paris Saint Germain: "Oggi si volge al termine uno dei capitoli più significativi della mia carriera. Indossare la maglia del PSG è stato un privilegio e un onore che porterò per sempre nel cuore. Insieme abbiamo scritto una storia indimenticabile. Abbiamo vinto due titoli di Champions League e numerosi altri trofei, e abbiamo condiviso momenti che rimarranno per sempre impressi nella memoria di tutti coloro che hanno preso parte a questa avventura. Desidero ringraziare i miei compagni di squadra, lo staff tecnico, la dirigenza e, soprattutto, i tifosi. Grazie per aver creduto in me, per averci sostenuto nei momenti difficili e per aver festeggiato ogni vittoria insieme a noi. Il vostro sostegno è stato fondamentale per ogni nostro successo. Oggi me ne vado, ma lascio una parte del mio cuore in questo club. Il PSG rimarrà sempre una casa per me e sarò orgoglioso di aver contribuito a scrivere un capitolo della sua storia. Grazie di tutto. Parigi occuperà per sempre un posto speciale nel mio cuore e in quello della mia famiglia".