Como, il ds Ludi: "Nico Paz che resta? È stata una sua volontà"

Il direttore sportivo dei lariani ha parlato della scelta del talento argentino di rimanere almeno per un altro anno agli ordini di Fabregas

29 Giu 2026 - 21:25
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Il direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi ha parlato della scelta di Nico Paz di rimanere almeno per un altro anno agli ordini di Fabregas. "È stata una sua volontà". Il Real Madrid intanto ha ufficializzato la permanenza dell'argentino nel club lariano: "Il Real Madrid, il Como e Nico Paz hanno raggiunto un accordo per la permanenza del giocatore nel club italiano anche per la stagione 2026-2027 - si legge nella nota del club Blanco - Questo accordo, stipulato su richiesta dello stesso giocatore, prevede inoltre che il Real Madrid mantenga un'opzione unilaterale per riacquistare i diritti federativi di Nico Paz per la stagione 2027-2028".

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