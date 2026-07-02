Genoa, spunta la clamorosa idea di mercato: Aubameyang nel mirino

02 Lug 2026 - 20:35
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Il Genoa sogna in grande e vuole regalare a Daniele De Rossi un rinforzo top in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Grifone avrebbe messo nel mirino Pierre-Emerick Aubameyang, centravanti del Marsiglia con un passato molto fugace nelle giovanili del Milan. Il contratto del classe '89 scade a giugno 2027 e i rossoblù hanno avviato i primi sondaggi esplorativi. Oltre ai vari titoli di squadra, Aubameyang in carriera si è laureato capocannoniere in Bundesliga, Premier ed Europa League e porterebbe gol ed esperienza alla corte dell'ex tecnico della Roma. 

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