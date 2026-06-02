Manovre rossonere

Milan, i conti non tornano: senza tre riscatti mancano 60 milioni per il mercato

Chukwueze, Musah e Bennacer torneranno a Milanello dopo la stagione in prestito rispettivamente a Fulham, Atalanta e Dinamo Zagabria

02 Giu 2026 - 11:44
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In attesa di capire quale sarà il nuovo assetto societario e sportivo, il Milan rischia di dover fare i conti anche con tre mancati riscatti che avrebbero potuto alimentare, e non poco, il mercato estivo. 

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, a Milanello dovrebbero fare rientro dai rispettivi prestiti Samuel Chukwueze, Yunus Musah e Ismael Bennacer. Fulham, Atalanta e Dinamo Zagabria non eserciteranno il diritto di riscatto e il Diavolo non potrà quindi incassare una cifra totale vicina ai 60 milioni di euro: 26 per il nigeriano, 24 per l'americano e 10 per l'algerino. 

Qualche spiraglio potrebbe aprirsi con gli inglesi. Quest'anno in Premier League Chukwueze ha collezionato tre gol e quattro assist in 23 presenze e al Fulham non spiacerebbe riscattarlo, a patto che il Milan abbassi il costo del cartellino. 

Per quanto riguarda Musah, il classe 2002 dovrebbe essere ceduto all'estero mentre per Bennacer peserà sicuramente la condizione fisica, visti i numerosi infortuni che hanno condizionato la sua stagione in Croazia

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© Getty Images | Massimiliano Allegri, al via nella stagione 2013-14
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